Колишню дружину прем'єр-міністра Канади Трюдо помітили з новим коханим

Софі живе в одній квартирі з дитячим хірургом з Аргентини Маркосом Беттоллі. Той не так давно розлучився зі своєю дружиною.

48-річну колишню дружину прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і матір його трьох дітей Софі Грегуар помітили, коли вона покидала ресторан в Оттаві в компанії Маркоса Беттолі, нового коханого. Ексклюзивні фото опублікував таблоїд Daily Mail. На них видно, як пара пригощала своїх дітей і двох своїх друзів вечерею в суботу ввечері в ресторані "Янцзи" в самому серці китайського кварталу Оттави.

На початку серпня політик і його дружина оголосили про розлучення після 18 років шлюбу.

Новим коханням Софі став 47-річний дитячий хірург родом з Аргентини Маркос, який працює в дитячій лікарні Східного Онтаріо і є доцентом Університету Оттави.

Він пережив скандальне розлучення зі своєю дружиною Аною Ремондою. Тимчасовий наказ, поданий у листопаді й отриманий DailyMail.com, показує, що Беттоллі витрачає колосальні 13 647 канадських доларів (10 154 долара США) на місяць на аліменти, плату за приватне навчання і подружню підтримку Ремонді, яка повинна платити Беттоллі 1333 долари (991 долар США) на місяць.

У своїй заяві про розлучення від 26 квітня 2023 року, поданій до Верховного суду Онтаріо в сімейних справах, Ремонда зазначила, що її чоловік "поновив партнерство з високопоставленою особою, яка привертає значну увагу засобів масової інформації та представляє важливі міркування безпеки, до яких дітей викривають, перебуваючи під опікою батька".

За її словами, вона не займає "жодної позиції щодо його стосунків та особистого життя", але побоюється, що стосунки Беттоллі "можуть піддати дівчаток потенційній увазі ЗМІ та/або проблемам безпеки".

Ремонда стверджувала, що Беттоллі не дотримувався досягнутої угоди, "що дівчатка не будуть взаємодіяти з новим партнером... і це викликало в них дискомфорт і занепокоєння".

У Софі та Джастіна троє дітей

У своїй відповіді від 1 червня Беттоллі заперечив, що ставлення Ремонди до його нових стосунків "не відповідає інтересам дітей", і заявив, що вона погрожувала повернутися в Аргентину, якщо стосунки "стануть відомі". Згідно з матеріалами суду, після того, як Ремонда дізналася про його нові стосунки, вона "отримала доступ до файлів його особистого комп'ютера і пригрозила опублікувати приватні інтимні фотографії Маркоса".

Що стосується розлучення подружжя Трюдо, то у спільній заяві в серпні минулого року Софі та Джастін заявили, що рішення розлучитися було ухвалене "після багатьох змістовних і важких розмов", і вони наполягали на тому, що залишаються "дружньою сім'єю з глибоким коханням та повагою один до одного і до всього, що побудували і продовжують будувати".

У заяві канцелярії прем'єр-міністра йдеться, що пара "підписала угоду про юридичний поділ стосунків.

"Вони залишаються дружньою сім'єю, і Софі та прем'єр-міністр зосереджені на вихованні своїх дітей у безпечному, люблячому та спільному середовищі. Обоє батьків будуть постійно присутні в житті своїх дітей, і канадці можуть розраховувати на те, що вони часто бачитимуть сім'ю разом", — ідеться в публікації.

Маркос Беттолі м Софі Грегуар

Минулого літа Софі відпочивала з Джастіном і їхніми дітьми в Тофіно, Британська Колумбія, і приєдналася до них на різдвяних канікулах у розкішному комплексі Prospect Estate and Villas на Ямайці.

Зараз Софі та Маркос живуть разом у квартирі в стилі лофт, яку Беттоллі почав знімати після розлучення. На третьому поверсі разом із ними мешкають і діти Трюдо — 16-річний Ксав'єр, 15-річна Елла-Грейс і 10-річний Хадрієн.

Будинок розташований на тихій вулиці менш ніж за милю від офіційної резиденції прем'єр-міністра і будинку, в якому Беттоллі колись жив з Ремондою та їхніми двома доньками, яким зараз 12 і 14 років.

Раніше Фокус писав, що Джастін Трюдо і його син у рожевому сходили на "Барбі".