Чудово провела час: Нікітюк показала приготований у печі своїми руками борщ (фото)

Щоб позбутися стресу і поліпшити своє ментальне здоров'я, телеведуча вирушила на відпочинок у полтавське село. Там Леся Нікітюк займалася народними ремеслами та насолоджувалася близькістю до природи.

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як власними руками приготувала борщ у печі сільської хати в Опішні. Фотографію вона опублікувала в сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На опублікованому фото на тлі вогню, що розгорається в печі, видно глечик, сковорідку із засмажкою для борщу, а також глиняний кухоль.

"Чудово проведений час у селі Опішня залишиться в серці надовго! Розтоплення печі, борщ у печі, сон на печі, свіже повітря, сон, майстер-класи з гончарства надихнули мене і дівчаток раз на місяць їздити на подібні екскурсії", — підписала фотознімок телеведуча.

Леся Нікітюк показала, як приготувала борщ просто в печі сільської хати Фото: Скриншот

У Полтавську область Леся приїхала разом із близькими подругами, щоб провести час у незвичайній обстановці. У своїх сторіс Нікітюк зізналася, що поїздка в Опішню була для неї способом підтримати ментальне здоров'я. Телеведуча порекомендувала всім українцям "для того, щоб не поїхав дах" займатися спортом, відвідувати психолога, іноді змінювати обстановку і додавати у своє життя нові позитивні емоції.

Леся Нікітюк у селі Опішня Фото: Леся Нікітюк/ Instagram

Нагадаємо, 19 жовтня 2023 року Леся Нікітюк у свій день народження розповіла, про що мріє найбільше. Телеведуча говорила про перемогу України у війні із загарбниками та про взаєморозуміння між українцями.