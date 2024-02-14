"Не зла мачуха": історія взаємостосунків принца Гаррі та королеви Камілли

У своїх інтервʼю та мемуарах герцог Сассекський звинувачував другу дружину батька в тому, що вона "стала третьою" у шлюбі Чарльза та принцеси Діани. Втім, були й моменти, коли він хвалив кохану батька та дякував їй.

Це давно не секрет, що у принца Гаррі напружені стосунки з королівською родиною Великої Британії, про що говорять останні кілька років. Особливо прослідковувалася напруга між герцогом Сассекськи та королевою Каміллою, другою дружиною короля Чарльза ІІІ. Про це пише Hello Magazine.

Ще в січні 2023 року світ отримав яскравіше уявлення про численні конфлікти, коли менший син британського монарха випустив свої скандальні мемуари "Запасний". Одним із найбільших відкриттів стало те, наскільки критично принц Гаррі ставиться до своєї мачухи, королеви Камілли.

Королева Камілла та принц Гаррі у 2015 році Фото: Getty Images

Під час одного зі своїх телеінтерв'ю на CBS з Андерсоном Купером герцог Сассекський пояснив: "Вона була третьою особою в їхньому шлюбі. Їй потрібно було реабілітувати свій імідж". Під "їхнім" він мав на увазі союз Чарльза та принцеси Діани, яка загинула в Парижі у 1997 році. За рік до цього вони розлучилися, а з Каміллою король офіційно одружився лише у 2005 році, хоча про їхні стосунки було відомо давно.

У мемуарах також було докладно описано, як Гаррі та його брат принц Вільям попросили батька не одружуватися з Каміллою.

"Ми не вважали це необхідним. Ми думали, що це принесе більше шкоди, ніж користі, — розповів він в ефірі CBS. — Навіщо заходити так далеко, коли вам це не обов’язково потрібно? Ми хотіли, щоб він був щасливий. І ми бачили, наскільки він щасливий з нею. Тож у той час це було "Окей"".

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла Фото: Getty Images

Після цього журналіст запитав Гаррі: "Ви написали, що вона розпочала кампанію в британській пресі, щоб прокласти шлях до шлюбу. І ви написали: "Я навіть хотів, щоб Камілла була щаслива". Можливо, вона була б менш небезпечною, якби була щаслива. Чим вона була небезпечна?" На що герцог відповів: "Через потребу, щоб вона реабілітувала свій імідж. Це робило її небезпечною через зв’язки, які вона налагоджувала в британській пресі. І з обох сторін була відкрита готовність торгувати інформацією".

Король Чарльз, принц Гаррі та королева Камілла Фото: Getty Images

У "Запасному" Гаррі також написав, що Камілла "пожертвувала мною на своєму особистому вівтарі PR".

У 2005 році як принц Гаррі, так і принц Вільям були серед учасників весілля Чарльза ІІІ та Камілли (церемонія відбулася у Віндзорській ратуші).

На фотографіях того дня видно, як брати щасливо позують з дітьми Камілли від її попереднього шлюбу, зокрема Лаурою Лопес.

Лаура Лопес, принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Після весілля, під час інтерв'ю на свій 21-й день народження у вересні того ж року, Гаррі висловив свою вдячність і заявив, що і він, і Вільям "люблять її до кінця".

"Вона чудова жінка, і вона зробила нашого батька дуже-дуже щасливим, що є найголовнішим", — сказав він, додавши: "Подивіться, у яке становище вона потрапила… Ми вдячні за неї… ми дуже раді, що вона поруч".

Король Чарльз, принц Гаррі та королева Камілла Фото: Getty Images

Потім він пожартував: "Чесно кажучи, вона завжди була дуже близькою для мене та Вільяма. Але ні, вона не зла мачуха, я скажу це прямо зараз".

Протягом наступних років принц Гаррі та королева-консорт Камілла були зображені разом на різних заходах, включаючи Trooping the Colour, сімейні зустрічі, Royal Ascot та святкування ювілею покійної королеви.

Через кілька днів після королівського весілля Гаррі та Меган у травні 2018 року молодята приєдналися до принца Чарльза та герцогині Корнуольської, щоб відсвяткувати 70-річчя сина королеви Єлизавети ІІ на території Букінгемського палацу. Дві пари радісно спілкувалися, демонструючи всьому світу свій тісний зв’язок.

Король Чарльз, королева Камілла, Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

У травні 2023 року Камілла офіційно стала королевою Великої Британії. Її коронували у Вестмінстерському абатстві разом з Чарльзом ІІІ.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла Фото: Getty Images

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ хоче примиритися з меншим сином Гаррі.

Також Фокус писав про бажання принца Гаррі показати свою "фінансову незалежність".