Альона Омаргалієва та Демчук: зірки поділилися відвертими спогадами про своє перше кохання

Перше кохання завжди особливе і емоційне для кожної людини. У когось воно може викликати переживання, які залишаються у нашій пам'яті назавжди. А хтось памʼятає його якимось ідеальним та магічним, або ж пригадує якісь незручні, інколи кумедні моменти, а можливо і помилки. Але в будь-якому випадку, перше кохання для кожної людини є частиною її життя та розвитку, яке вплинуло на те, ким ми стали сьогодні.

Перше кохання завжди є важливим кроком чи подією в нашому житті, навіть якщо воно не завжди закінчується "і вони жили довго та щасливо". Воно дає досвід і відчуття, які ми ніколи не забудемо. З нагоди Дня закоханих Фокус поцікавився в українських зірок, яким було їх перше кохання.

ENLEO Фото: Фото від менеджера

Співак Нікіта Леонтьєв, відомий під сценічним ім’ям ENLEO, зізнався, що зустрів своє перше серйозне кохання в рідному місті.

"Моїм першим коханням була дівчина з якою я познайомився на квартирнику в Маріуполі. Тоді я виступав зі своєю групою і це був один із перших квартирників взагалі в Маріуполі. До цього їх не робили багато років і на нього прийшло дуже багато людей і особливо це стосувалось молоді в людей нашого віку і там я познайомився із нею і запросив погуляти",- зізнався співак.

Василь Демчук Фото: Фото від менеджера

Український співак DEMCHUK (справжнє імʼя Василь Демчук) зізнався, що перше його кохання тривало чотири роки.

"Я вперше закохався у 14 років, як тільки вступив до коледжу. Це була спонтанна зустріч, але така романтична, наче у кіно: прогулянка під дощем до пізньої ночі, захопливі розмови, іскри в очах та спроби нашкребти у порожніх кишенях хоч трохи грошей на таксі. Вона була дуже гарною! Я щиро захоплювався її танцями, а вона — моїм вокалом. Це були перші справжні почуття, емоції, реальне кохання. Проте воно не витримало дорослішання і після 4 років стосунків кожен із нас пішов своєю дорогою",- розповів артист.

Omargalieva Alena Фото: https://www.instagram.com/omargalieva.alena/

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Співачка Alena Omargalieva зізналася, що перше її кохання розлучила відстань.

"Своє перше кохання я зустріла в Криму. Це був дитячий табір, куди я разом із дитячою студією Kids приїхала співати. Ми давали концерт у таборі й паралельно відпочивали там. На той момент мені було майже 14 років.

У цьому таборі я зустріла його: красивий блондин, за яким бігали усі дівчатка, а звернув увагу він саме на мене. Це була така наївна дитяча взаємна закоханість, але нам залишалось 6 днів до розставання, тобто кінця зміни у таборі. Ми навіть не обмінялись телефонами. Але на згадку він подарував мені браслетик на руку. Я його потім загубила, трохи поплакала та й забула про це все. Літо все ще тривало, чого ж сумувати (сміється, — ред.)",- зізналася Альона.

TUMAZAR Фото: https://www.instagram.com/tumazar/

А співак TUMAZAR (справжнє імʼя Назар Туманік) зізнався, що взагалі не памʼятає свого першого кохання, хоч як дивно це не звучить.

"От би я ще це пам’ятав (сміється, — ред.). Цим я спростовую теорію про те, що перше кохання запам’ятовується на все життя",- сказав виконавець.

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