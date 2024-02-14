Забудьте про них: від якого дизайну манікюру, краще відмовитися у 2024

Манікюр — це та процедура на яку більшість жінок завжди знайдуть час. Напередодні обовʼязково підібравши ідею. Звісно, це відповідальне завдання, адже манікюр жінки, це те, що вона, її чоловік та оточуючі будуть бачити кожного дня протягом мінімум 2 тижнів.

Жінки як ніхто інший знають і розуміють, що таке труднощі при виборі дизайну для нігтів. Саме тому, щоб у жінок було менше вагань, Фокус приготував підбірку антитрендів жіночого манікюру у 2024 році.

Яскраві дизайни

Яскраві нігті тривалий час були одним із трендових у світі манікюру. Багато людей використовували насичені кольори, які виражали їх індивідуальність і творчість через нігті. Багато жінок надавали перевагу яскравим кислотним кольорам, доповнювали це все наклейками, бусинками і так далі. Однак у цьому сезоні про такий варіант манікюру краще забути. На заміну у 2024 році прийде мінімалізм, стриманість та простота. Але не варто сумувати у тренді залишаться яскраві відтінки рожевого та зеленого.

Довгі нігті

Тривалий час одним з найпопулярніших трендів у світі манікюру були довгі нігті. Але власники великих розмірів, як ніхто інший знають, що такий манікюр не практичний, не зручний, а також часто ламається і відшаровується. Саме тому з часом жінки почали надавати перевагу більш практичним розмірам нігтів. Через це у 2024 році довгі нігті вважатимуться несмаком та шароварщиною.

Нарощені нігті

Нарощені нігті завжди були в тренді, оскільки вони дозволяли будь-якій жінці втілити свої бажання і мати довгі та красиві нігті. Однак з часом, цей тренд все ж перетворився в несмак. У 2024 році жінкам рекомендують надавати перевагу природній довжині нігтів і відповідно натуральності.

Майстри нігтьової індустрії наголошують, що немає негарних нігтів чи довжини, головне правильно підібрати форму та колір і ваші руки будуть виглядати привабливо і природно.

Темно-червоний колір

Темно-червоний колір нігтів був одним з найпопулярніших трендів у світі манікюру. Вважалося, що він виглядає розкішно, стильно й елегантно. Темно-червоний колір нігтів був універсальним вибором для багатьох жінок. Однак у 2024 році цей варіант покриття нігтів вважатиметься не модним. Фахівці з нейліндустрії рекомендують звернути увагу на інші відтінки червоного, наприклад, світло-червоний.

Надмірний дизайн

Раніше популярним серед жінок був максимальний набір на нігтях. Зараз же все потихеньку відходить на задній план, саме тому жінки надають перевагу більш простим, швидким та стриманим варіантам манікюру. У 2024 році варто дотримуватися правила мінімалізму і нічого зайвого.

Желейні нігті

Желе-нігті — це стиль манікюру, який у 2023 році набув неабиякої популярності через мережу Тік-ток. Цей тренд передбачав застосування спеціальних гелевих лаків або гелю для створення насиченого, прозорого та блакитного ефекту на нігтях. Однак, вже у 2024 році, про нього краще забути. Варто надавати перевагу більш мінімалістичним відтінкам та кольорам.

Геометричний дизайн

Геометричний дизайн у 2023 році став одним з найпопулярніших трендів у світі. Цей варіант дизайну включав у себе використання геометричних форм, ліній.

Часто можна було зустріти жінок з геометричним дизайном на нігтях, наприклад, кругами, трикутниками, квадратами, ромбами і тому подібним. Ці фігури часто застосовували для створення абстрактних та мінімалістичних зображень. Однак, у 2024 році, стилісти рекомендують забути про цей вид дизайну. Оскільки такий варіант нігтів у цьому році вважатиметься не модним.

Нагадаємо, раніше ми писали яскраві ідеї синьо-жовтого манікюру, який матиме стильний вигляд. Крім цього, Фокус писав про модні кольори манікюру 2024.Нагадаємо, раніше ми писали яскраві ідеї синьо-жовтого манікюру, який матиме стильний вигляд. Крім цього, Фокус писав про модні кольори манікюру 2024.