Ці жіночі стрижки завжди будуть в моді: топ 4 варіанти з якими ви завжди будете в тренді

З приходом весни у кожної жінки зʼявляється невгамовне бажання зробити щось зі своїм волоссям. Звісно хтось довго виношує ідею і точно знає, як хоче втілити її в реальність, а комусь потрібна підказка, щоб отримати бажаний вигляд.

Саме тому, щоб жінкам було легше обирати, яку стрижку зробити собі з приходом тепла, Фокус підготував підбірку вічно актуальних та трендових стрижок, які завжди будуть в моді.

Боб-каре

Боб-каре є вічним трендом, що завжди залишається популярним. Це стиль зачіски, який набув популярність ще у 1920-х роках і досі високо оцінюється в світі моди. Багато знаменитостей та моделей стрижуть боб-каре, оскільки він надає стильного і елегантного вигляду, а також відмінно підходить для різних типів волосся і обличчя. Цей вічний тренд завжди з року в рік модифікується, щоб підійти до сучасних модних тенденцій і особистого стилю.

Боб

Стрижка "боб" залишається популярною з року в рік і вже встигла зайняти сходинку вічного тренду у світі жіночих зачісок. Вона популярна завдяки своїй універсальності і можливості підібрати її варіацію, що відповідає індивідуальним потребам.

Часто ця стрижка має коротке волосся, яке закінчується близько під підборіддям або на рівні плечей, але також вона може бути трохи довшою або мати нерівну довжину. Залежно від обличчя та типу волосся, боб можна поєднувати з чубчиком, прямим чубом або боковим пробором. В будь-якому випадку, боб завжди виглядає стильно та модно.

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Піксі

Стрижка піксі — це коротка жіноча стрижка, яка ідеально підходить для різних типів волосся. Вона характеризується тим, що волосся на потилиці та бокових ділянках обрізають коротко, а на верхній частині голови залишають трішки довжини. Цей стиль стрижки вважається вічним трендом через його універсальність і можливості експериментувати з різними варіаціями. Він допомагає створити об'єм і текстуру волосся, а також попри практичність виглядає молодо та енергійно.

Довгі шари

Звичайно, жіноча стрижка з довгими шарами є вічним трендом в світі моди і краси. Ця стрижка надає волоссю об'єму та текстури, створюючи природний та стильний вигляд. Довгі шари дозволяють додатково підкреслити форму обличчя та розгорнути всю красу волосся. Варто відзначити, що відповідно до особливостей обличчя і типу волосся, стилісти можуть пристосувати цю стрижку, щоб підійшла саме вам. Ця стрижка вдало підходить на різний вік, адже стилісти вважають, що вона молодить.

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