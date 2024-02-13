Трендовий чубчик у 2024 році: на які варіанти варто звернути увагу

Чубчик, який більш відомий нам як "гривка" — це пасма волосся, які налягають на обличчя і прикривають частину чола. У певних варіаціях стрижки, чубчик може додати зачісці свіжості та модного вигляду. Деякі люди вважають, що чубчик молодить і надає образу свіжості та енергійності. Водночас інші вважають, що чубчик може старити через те, що він підкреслює зморшки на лобі. Однак, зрештою, питання про те, чи старить, чи молодить чубчик, — це суб'єктивна думка кожної людини.

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Чубчик буває різної довжини, форми та стилю, і часто використовується жінками для зміни зовнішнього вигляду та створення різних варіантів зачісок. Саме тому Фокус підготував підбірку трендових варіантів стрижки чубчика, які будуть актуальні у 2024 році.

Звісно у різні часи та культури були популярними різні стилі чубчиків, які з часом зникали і знову набували популярності. Одним із трендових варіантів у 2024 році буде чубчик-шторка.

Чубчик-шторка

Чубчик-шторка — це стрижка гривки, яка отримала свою назву через насичений об'єм у передній частині голови, схожий із завісою або шторкою. Цей чубчик характеризується короткою або середньою довжиною волосся спереду, яке створює стильний і ефектний об'єм. Чубчик-шторка популярний у світі моди та створює сучасний образ. Це ідеальний варіант для жінок, які хочуть додати щось нове у свій образ. Дана модель чубчика чудово виглядає, як з рівним, так і з кучерявим волоссям.

Також цей варіант чубчика ідеально поєднується з модними стрижками у 2024 році, такими як каре, боб і навіть багатошаровими варіантами.

Тонкий чубчик

Коли ми говоримо про тренд тонкого чубчика, маємо на увазі, що це стиль стрижки з прямою або закругленою лінією, яка йде по лобі і підкреслює вашу зачіску. Тонкий чубчик створює враження більш витонченого та стильного образу. Він може бути придатним для різних типів волосся та форм обличчя.

Цей варіант чубчика є досить універсальним та практичним. Крім цього, він гарно пасує під різні варіації стрижок.

Бічний чубчик

Це ще один варіант стрижки чубчика при якому волосся підстригається таким чином, що воно падає на лоб, закриваючи його з одного або двох боків. Цей варіант стрижки може бути різної довжини та форми, залежно від переваг людини. Бічний чубчик є популярним вибором серед багатьох жінок, оскільки він надає свіжого та стильного образу.

Нагадаємо, раніше ми писали, які стрижки перетворять вас на стару жінку: 6 найгірших варіантів. Крім цього, стрижка для жінок після 40 років: які зачіски допоможуть виглядати молодше.