Катя Осадча показала свіжий сімейний знімок із синами та Юрієм Горбуновим (фото)

Зіркова пара одружена з 2017 року. Вони виховують двох спільних спадкоємців.

Українська телеведуча Катя Осадча показала фото з Юрієм Горбуновим та їхніми двома синами. Сімейний знімок на честь Дня всіх закоханих 2024 зірка екрану опублікувала в Instagram.

"Наша піраміда кохання. Коханню не потрібний окремий день, воно є завжди!" — написала багатодітна мама та зізналася в любові чоловіку та "їхнім хлопцям".

На фото вся зіркова родина позувала в білих футболках. На знімку зʼявилися двоє синів Каті Осадчої та Юрія Горбунова — Іван та Данило. Менший спадкоємець подружжя, який народився у 2021 році, притулився до мами.

Катя Осадча та Юрій Горбунов із синами

Окрім Данила та Івана, Катя Осадча стала мамою сина Іллі, який наразі навчається в США, опановуючи штучний інтелект.

Катя Осадча із сином Іллею Фото: Instagram kosadcha

Осадча та Горбунов одружилися у 2017 році. Наразі вони виховують двох спільних дітей. Нещодавно пара відзначила чергову річницю весілля.

"Сім років з дня нашого спонтанного розпису. Я кругла, як кулька, за два тижні до народження Івана, але Юра скомандував, що маємо розписатися, а раніше часу, звичайно, не знайшлось", — розповіла телеведуча, подякувавши чоловіку за ці роки подружнього життя.

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Юрій Горбунов також привітав кохану з Днем закоханих 2024.

"Не знаю, чи жив насправді Святий Валентин, але те, що тепер маємо таке свято —це чудово!!" — написав батько двох дітей та подякував дружині за те, що вона є.

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Нагадаємо, Катя Осадча показала, як проводила вихідні із синами.

Також Фокус писав про старшого сина Каті Осадчої, який навчається у США.