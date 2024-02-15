Венсан Кассель з юною коханою відвідав карнавал у Ріо (відео)

Актор і модель більше не приховують своїх стосунків. Ба більше, Кассель демонструє, наскільки щасливий у нових стосунках.

57-річний французький актор Венсан Кассель після розставання з моделлю Тіною Кунакі зараз живе свої найкращі роки. Він недовго страждав на самоті й закрутив роман із 27-річною бразильською моделлю Нарою Баптистою, з якою вже офіційно з'являвся на публіці. Тепер же пару помітили на знаменитому карнавалі Baile da Arara в Ріо-де-Жанейро. Фото і відео облетіли ЗМІ, де вони практично в однаковому сріблястому вбранні відмінно проводять час. Ба більше, і Нара, і Венсан поділилися кадрами в соцмережах.

На знімках Венсан без сорочки, в одних штанах. На його грудях і поясі срібні аксесуари.

Нара мала дуже ефектний вигляд у відвертому срібному бралеті й чи то спідниці, чи то поясі з бахромою. Волосся дівчина розпустила, і воно хвилями падало їй на плечі. Образ вона доповнила відповідними вишуканими сережками.

Венсан, найвідоміший своїми ролями у фільмах "Дванадцять друзів Оушена" і "Чорний лебідь", нещодавно розповів про своє щастя після розставання з 26-річною дружиною Тіною після п'яти років шлюбу. Він поділився численними фотографіями і відео зі своєї поїздки за кордон, зокрема селфі, яке він підписав: "Просто хотів бути щасливим... Я є".

Нара відповіла йому в коментарях: "Амор", що італійською означає "любов".

Актор одружився з Тіною Кунакі 2018 року, за два роки після того, як вони вперше зустрілися, і у квітні 2019 року в них народилася дочка Амазоні. Зараз пара перебуває на стадії розлучення і про остаточне завершення процесу поки що інформації не було.

Що стало причиною їхнього розставання, досі невідомо. Тіна важко переживала розрив, ніяк не коментуючи те, що трапилося, Кассель теж зберігав мовчання.

До Тіни Кассель був одружений з Монікою Белуччі 14 років. Актриса народила йому двох дочок.

Раніше Фокус писав, що Венсан Кассель показав рідкісне фото зі своєю молодшою дочкою від Моніки Белуччі.