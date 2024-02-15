Гормональний дисбаланс: 7 вправ, які допоможуть врегулювати рівень гормонів

Якщо ваші гормони не в нормі, це завдає шкоди різним функціям вашого організму. Виберіть одну із вправ, які допоможуть стабілізувати рівень гормонів.

Різкі перепади настрою, дратівливість, безсоння та інші симптоми у жінок можуть вказувати на гормональний дисбаланс. Коли ваші гормони не в порядку, організм може реагувати дивним чином, через що стає важко зрозуміти раптові перепади настрою, дратівливість і багато іншого. Але гормональний дисбаланс загрожує не тільки перепадами настрою, він може призвести до депресії, безпліддя та збільшення ваги. Однак ви можете збалансувати свої гормони за допомогою деяких простих вправ. Про це пише Health Shots.

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Гормональний дисбаланс може бути спричинений різними факторами, такими як стрес, дієта, генетика або захворювання, наприклад, СПКЯ або захворювання щитовидної залози. Ці дисбаланси порушують складну гормональну систему, призводячи до порушень в обміні речовин, регуляції настрою і репродуктивного здоров'я. Його симптоми різняться, але можуть включати збільшення ваги, втому, перепади настрою, нерегулярні місячні та зниження лібідо, що може вплинути на ваше загальне самопочуття.

Регулярні фізичні вправи можуть допомогти впоратися з гормональним дисбалансом, сприяючи виробленню ендорфінів, що допомагає знизити вироблення гормонів стресу — кортизолу. Цей баланс життєво важливий для регулювання рівня інсуліну, поліпшення сну й контролю ваги. Крім того, фізичні вправи можуть підвищити рівень серотоніну — гормону, який допомагає поліпшити настрій і зменшити симптоми гормональних коливань, таких як тривога і депресія.

Фітнес-тренер Чітареш Натесан запропонував 7 фізичних вправ, які допоможуть впоратися з гормональним дисбалансом.

Тренування на все тіло

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Почніть тренування зі складних вправ, таких як присідання, станова тяга і жим лежачи. Ці вправи одночасно задіють кілька груп м'язів, спричиняючи вивільнення гормону росту й естрогену, які необхідні для підтримання гормонального балансу.

Високоінтенсивне інтервальне тренування

Включіть HIIT-тренування у свій розпорядок дня, щоб стимулювати вироблення ендорфінів і адреналіну та одночасно поліпшити чутливість до інсуліну. Це тренування може підвищити рівень гормону росту (HGH), який допоможе вам почуватися здоровою і сильною, регулюючи рівень кортизолу й прискорюючи обмін речовин.

Йога

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Не варто недооцінювати вплив йоги на регуляцію гормонів. Практика поз йоги, таких як поза "собака вниз", "поза дитини" і "поза воїна", може допомогти знизити рівень стресу, сприяти розслабленню і збалансувати вироблення кортизолу.

Силове тренування

Зосередьтеся на силових тренуваннях, щоб збільшити м'язову масу і поліпшити чутливість до інсуліну. У міру зростання м'язової тканини вона стає більш ефективною у використанні глюкози, допомагаючи стабілізувати рівень цукру в крові та запобігти резистентності до інсуліну.

Пліометрика

Додайте у свій розпорядок дня пліометричні вправи, як-от стрибки на ящик, присідання з вистрибуванням і берпі, щоб підвищити рівень енергії та стимулювати вивільнення гормонів росту. Ці динамічні рухи також допоможуть поліпшити координацію і спритність, зберігаючи при цьому рівень кортизолу під контролем.

Базове тренування

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Сильний корпус необхідний для загальної стабільності та поліпшення вироблення гормонів. Включіть у своє тренування такі вправи, як планка, скручування і велосипед, щоб зміцнити м'язи корпусу та контролювати рівень гормонів.

Медитація

Включіть у свій розпорядок дня розслаблювальні медитації, дихальні практики, щоб зменшити стрес й сприяти відновленню. Організму. Пам'ятайте, що достатній відпочинок має вирішальне значення для регуляції гормонів і відновлення м'язів.

Ці вправи не тільки поліпшать вашу статуру, а й підтримають гормональний баланс для оптимального здоров'я і благополуччя організму.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.