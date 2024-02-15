Зірка серіалу "Школа" знову в стосунках з російським репером Моргенштерном

Після чотирьох місяців паузи українська акторка Ліза Василенко та російський репер Моргенштерн знову разом. Пара підтвердила примирення та показала спільні фото в День закоханих.

25-річна модель та акторка, відома роллю в серіалі "Школа" Ліза Василенко після 4 місяців після розриву з 25-річним російським репером Моргенштерном (справжнє ім’я Алішер Валєєв) знову відновила стосунки. Про це стало відомо з нового допису репера на його сторінці в інстаграм.

Зокрема, Моргенштер показав архівні фото з Лізою та заявив, що вона перетворює його життя у кіно. У свою чергу Ліза Василенко вподобала публікацію коханого та залишила любовний коментар під дописом у вигляді сердечок.

Варто відзначити, що у жовтні 2023 року репер Моргенштерн заявив, що розірвав стосунки з українською акторкою. Тоді він не уточнив причину їх розставання, однак заявив, що Ліза була єдиним його справжнім коханням. У свою чергу Василенко ніяк не коментувала стосунки з Алішером.

Вже у січні 2024 року на сторінки Василенко з'явилася фотографія на якій була рука репера. Вже тоді шанувальники припустили, що пара знову разом. Однак ні акторка, ні репер ніяк не коментували чутки.

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Відзначимо, що про свої стосунки пара офіційно повідомила у травні 2023 року. Тоді Ліза та Алішер почали активно з’являтися в соціальних мережах разом, чим підтвердили, що вони разом. Обоє до початку повномасштабної війни в Україні, жили та працювали на території РФ. Однак після скандальних заяв репера, він покинув країну агресора і переїхав жити за кордон.

Ймовірніше всього, тоді вже пара була в стосунках, оскільки Ліза Василенко також виїхала з Росії, хоч раніше і робила гучні та скандальні заяви, щодо своєї батьківщини. Зокрема, Василенко в одному з інтерв’ю заявила, що поїхала з України в Росію, та сказала, що "краще здохне там, ніж в Україні", таким чином принизивши та знецінівши свою батьківщину. Вже через два місяці після початку повномасштабної війни в Україні акторка вибачилася за цинічні слова і заявила, що їй соромно за сказане.

Нагадаємо, паніше репер був одружений, однак його шлюб розпався. Крім цього, Фокус писав, Моргенштерн може виступити на окупованому Донбасі заради повернення в РФ.