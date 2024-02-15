"Барбі в путінському смаку": у президента РФ з'явилася молода коханка, — ЗМІ (фото, відео)

Катерина Мізуліна відома своєю антиукраїнською позицією і наступами на свободу слова в Росії. 29 січня 2024 року Мізуліну внесено до санкційного списку 27 країн Євросоюзу за порушення прав людини.

Директор Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна може виявитися новою коханкою президента РФ Володимира Путіна. Про це йдеться в матеріалі ТСН.

За словами журналістів, першими про те, що у російського лідера з'явилася нова коханка, написав Telegram-канал "Кремлівська табакерка", де часто з'являється інформація особистого характеру, "злита" чиновниками різних рангів. Як обґрунтування опублікованої інформації росмедіа наводить такий приклад.

"Є підстави вважати, що Володимир Володимирович останнім часом зблизився з Катериною Мізуліною. Останні кілька зустрічей Мізуліної зі студентами ознаменувалися неприємними моментами. Здавалося б, дрібниця в масштабах держави. Однак президент особисто телефонував Мізуліній і заспокоював її", — йдеться в повідомленні.

Крім того, інформацію підтвердила і російська активістка, а також голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. За її словами, Катерина Мізуліна навіть зовні підходить під типаж жінок, які завжди подобалися Володимиру Путіну.

"Катя Мізуліна в путінському смаку абсолютно. Барбі, йому завжди таке пасувало", — сказала Романова.

Хто така Катерина Мізуліна

Катерині Мізуліній зараз 39 років. Вона народилася 1 вересня 1984 року в Ярославлі (сучасна РФ). Дочка сенатора Олени Борисівни Мізуліної, відомої своєю антиукраїнською позицією.

Мізуліна 2004 року вона закінчила Школу східних і африканських досліджень Лондонського університету за напрямом "історія мистецтв та індонезійська мова", а 2010 року — Інститут країн Азії та Африки МДУ. Ще до цього почала працювати перекладачем з китайської мови у складі офіційних російських делегацій у Китаї. У 2017 році призначена директором Асоціації учасників ринку інтернет-індустрії "Ліга безпечного інтернету".

Мізуліна виступає за цензуру в інтернеті, за штрафи та інші санкції на адресу ЗМІ та соціальних мереж. У червні 2021 року Мізуліна звернулася в управління з контролю за обігом наркотиків МВС Росії "у зв'язку з відвертою пропагандою наркотиків в одному з відеокліпів" російського реп-виконавця Елджея. 10 червня 2021 року Мізуліна оголосила, що проти журналіста Юрія Дудя заведено справу про пропаганду наркотиків. Очолювана нею "Ліга безпечного інтернету" угледіла пропаганду наркотиків у двох інтерв'ю — із репером Моргенштерном і блогером Івангаєм.

Мізуліна неодноразово закликала знищити українців, називаючи їх "нацистами" і "бандерівцями"

4 квітня 2022 року Катерина Мізуліна попросила Генпрокуратуру і Роскомнагляд перевірити Вікіпедію щодо кримінального злочину у зв'язку з поширенням інформації про вторгнення Росії в Україну.

У своєму виступі 26 травня 2022 року в МІА "Россия сегодня" Мізуліна назвала громадян, які виїхали з Росії, не згодних із вторгненням, "півнями, що кукурікають", а їхній від'їзд із країни — очищенням від небажаних громадян. Вона також виступила на підтримку позову Міністерства юстиції Росії до Верховного суду з вимогою визнати "міжнародний громадський рух ЛГБТ" екстремістським і заборонити його діяльність на території Росії.

Російські інсайдери стверджують, що Катерина Мізуліна має той тип зовнішності, який особливо приваблює Володимира Путіна

На зустрічі зі студентами УрФУ в Єкатеринбурзі 6 лютого 2024 року змусила публічно перепрошувати студента, який поставив під сумнів необхідність строкової служби в армії під загрозою порушення кримінальної справи про дискредитацію армії.

29 січня 2024 року Мізуліну занесено до санкційного списку 27 країн Євросоюзу за порушення прав людини та "серйозні та систематичні порушення свободи вираження думок".

Катерина Мізуліна відома в РФ зазіханнями на свободу слова і права людини

Нагадаємо, на початку травня 2022 року ЗМІ писали про те, що коханка Володимира Путіна Аліна Кабаєва народила йому двох дітей. За інформацією журналістів, перша дитина Путіна від російської гімнастки народилася 2015 року, а друга — 2019-го. Первісток-хлопчик народився у швейцарській клініці, а другі пологи відбулися в Росії.