Меган Маркл уперше за довгий час одягла свою обручку

Дружина принца Гаррі не носила свою каблучку за 140 тисяч фунтів уже дев'ять місяців. З чуток, вона була в ремонті.

Меган Маркл уперше за дев'ять місяців з'явилася на публіці зі своєю обручкою з діамантом із Ботсвани. Раніше повідомлялося, що вона не носила каблучку за 140 тисяч фунтів нібито тому, що вона була в ремонті, бо "оправа розхиталася". Про це пише Daily Mail.

Меган Маркл днем раніше супроводжувала принца Гаррі на гірськолижному курорті Вістлер у Британській Колумбії. Там пара оцінювала підготовку до Ігор нескорених, оскільки наступного разу до програми змагань увійдуть і зимові види спорту, а цей гірськолижний курорт використовуватимуть як тренувальний табір до Ігор нескорених наступного року.

Поки принц Гаррі тестував лижі для людей з інвалідністю, його дружина робила фото і спілкувалася з журналістами.

Для виходу на лижний схил Меган Маркл обрала ефектне зимове вбрання. Вона одягла стьобане кремове пальто від Calvin Klein вартістю 295 доларів поверх кашемірового джемпера від CO за 695 доларів.

Фото: GettyImages

А щоб не замерзнути на морозі, герцогиня Сассекська одягла пару хутряних черевиків від Sorel, що дістали незвичайну назву "Жанна Арктична" і в'язану шапочку.

Проте приголомшлива каблучка герцогині привернула більше уваги. І замість того, щоб прикрити руки рукавичками, вона з гордістю демонструвала каблучку на пальці.

Меган Маркл та її обручка Фото: Getty Images

Меган не носила його з травня 2023 року. Не одягала на прем'єру фільму про Боба Марлі на Ямайці та на гала-концерті Variety's Power of Women у листопаді 2023 року. Інсайдери повідомили, що оправа каблучки розхиталася і вона потребувала ремонту.

Нагадаємо, принц Гаррі освідчився Меган у листопаді 2017 року, подарувавши каблучку з цільного жовтого золота з трьома діамантами, але відтоді Меган внесла до дизайну кілька змін. Його вартість — близько 140 тисяч фунтів, але його сентиментальна цінність, безсумнівно, набагато більша.

Раніше Гаррі розповідав про створення каблучки Меган за допомогою ювелірів Cleave and Company.

В індивідуальному дизайні використали один діамант родом з Ботсвани (куди пара вирушила на друге побачення) і два камені поменше з колекції принцеси Діани.

"Каблучка зроблена з жовтого золота, тому що воно подобається Меган. Основний камінь я привіз з Ботсвани, а маленькі діаманти з обох боків — з ювелірної колекції моєї матері, щоб бути впевненим, що вона буде з нами завжди", — розповідав принц.

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала свої обручки. У неї їх 15. Девід Бекхем вирішив, що однієї каблучки буде недостатньо.