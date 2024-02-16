Дружина екс "Холостяка" Макса Михайлюка розсекретила ім"я новонародженого сина

Даша Хлистун зізналася, що вони з Максом Михайлюком більше тижня не могли визначитися, як назвати сина. Модель розповіла, що вони розглядали декілька варінатів.

Модель та дружина екс-"холостяка" та пілота Макса Михайлюка Даша Хлистун розсекретила, яке ім’я вони обрали для новонародженого сина. Подробиціями вибору імені для другої дитини вона поділилися у себе на сторінці в інстаграм.

Варто відзначити, що друга дитина в родині народилася 6 лютого, це був хлопчик. Макс та Даша уже мають старшу доньку Аріану, якій у 2024 році виповнюється 3 роки.

Даша зізналася, що весь цей час не тримала інтригу, а просто вагалася з чоловіком щодо імені малюка. Вона навіть зізналася, що приміряли для хлопчика декілька варіантів, однак нарешті обрали.

"Хочу нарешті сказати ім’я нашого сина. Не думайте, що тягли інтригу або хотіли довше протримати в секреті. Ми просто розгубилися і довго підбирали ім’я. На цей раз було дуже важко. В пологовому дали йому — Theo. Коли була вагітна, гадала, що народиться — Amir. Але в кінцевому результаті в нас — Dimitri", — написала Даша.

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Звісно підписники Даші та Макса одразу ж відреагували на новину: "А це Дімітрі чи все таки Дмитро? Як будете його звати?", "Гарне ім'я, сильне. Раді вітати Дмитра Максимовича. Міцного здоров'я малюку", "Дуже гарне ім'я, здоров'я малючку і щасливої долі", "Яке красиве ім'я ви обрали. Здоров'я малюку", "Дімчик, у мене синочок та чоловік теж Дмитрики. Вітаннячка Вам", "Класссс! Це — найгарніше імʼя! гарний вибір, такий же солодкий хлопчик".

Варто відзначити, що про другу вагітність дружини Макса Михайлюка стало відомо у жовтні 2023 року. Тривалий час пара не афішувала подробиць особистого життя. Однак вже на великих термінах вирішила розповісти секрет шанувальникам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Максим Чмерковський зі сльозами на очах повідомив, що його дружина вагітна після 4 місяців після пологів. Також стало відомо, що Елізабет Мосс, зірка "Оповіді служниці", вагітна первістком. Крім цього, колишня дружина Ченнінга Татума втретє вагітн.