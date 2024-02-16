"Люблю дуже сильно": Фагот зворушливо привітав Ольгу Навроцьку з ювілеєм (відео, фото)

Зіркова пара разом з 2009 року, але вони так і не узаконили свої стосунки.

Український музикант і продюсер, учасник гурту ТНМК Фагот, Олег Михайлюта, зворушливо привітав свою кохану, дизайнерку, фотографа, режисерку і стилістку Ольгу Навроцьку з 50-річчям. Він опублікував в Instagram відео, в якому зібрав зворушливі моменти з їхнього життя.

"Довгого життя моїй королеві ельфів, матері драконів і володарці штучного інтелекту! І нехай саме в цей твій рік відбудеться реалізація найпотужніших твоїх бажань і світ стане чистішим і багатшим на ще одну твою геніальну ідею!!! Люблю дуже сильно", — написав він.

Іменинниця в день свого народження зазначила, що не відчуває віку і не вірить, що їй виповнилося п'ятдесят років.

"50 друзі, 50!!! І ця цифра мені здається неправдоподібною, але зараз все, що відбувається, для мене таке. Пам'ятаю свої думки колись, як у 50 я буду палити бамбук десь на березі океану, реалізована, спокійна та стара)) але всесвіт чи моя душа має інші плани, тож я тут, у нових ідеях та планах, не відчуваючи віку. Тому я тут, серед пекла разом з усіма вами, проходжу найскладніші для нас часи. Я тут, і це дуже здорово. І, звісно, я не хочу марно марнувати ювілейну дату, бо в мене є святий обов'язок допомагати нашим ангелам... Привітайте мене донатами, друзі", — написала Ольга Навроцька.

Фото: instagram.com/navrolya

Шанувальники у своїх коментарях до публікації Фагота тепло привітали Навроцьку з ювілеєм: "З Днем народження! Оля — ви неймовірна. Залишайтеся такою, якою ви є", "Неймовірні, щирі, прекрасні, талановиті! Олю, щирі вітання та побажання", "Іменинницю вітаю! Здоров'я! Натхнення! Любові! Миру!", "Дуже красива пара. Вітаю з днюхою!", "Вітаю! Нехай мрії збуваються! Ви прекрасна".

Нагадаємо, 16 лютого Маша Єфросиніна показала фото 20-річної доньки та привітала її зі святом. Єфросиніна зізналася, що старша донька не хоче публічності, тому забороняє зірковій мамі викладати її фото. Однак телеведуча все ж таки вмовила доньку показати, хоча б один спільний знімок.