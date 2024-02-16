Жизель Бюндхен почала зустрічатися зі спортивним тренером

У 2022 році супермодель розлучилася зі своїм чоловіком Томом Бреді. І довгий час була самотньою.

Супермодель Жизель Бюндхен, яка два роки тому розійшлася зі своїм чоловіком-спортсменом Томом Бреді після 13 років шлюбу, знайшла нове кохання і нового спортсмена. Жизель "глибоко закохана" в інструктора з джиу-джитсу Хоакіма Валенте. І пару вже бачили за поцілунками в День святого Валентина. Про це пише Daily Mail.

Жизель і Хоакіма бачили цілуючимися в районі Маямі, де вона живе зі своїми дітьми.

"Вони глибоко закохані одне в одного", — сказав інсайдер про Бюндхен і Валенту, хоча раніше супермодель відмовчувалася, коли її запитували про побачення і нові романи.

Хоакім Валенте

Інсайдер також стверджував, що модель та інструктор регулярно залишалися разом після розлучення Жизель із суперзіркою НФЛ Томом Бреді в жовтні 2022 року.

Минулого місяця Жизель розповіла в інтерв'ю, що спочатку вона водила своїх дітей у студію Валенте, сподіваючись, що вони зможуть освоїти деякі навички самооборони, хоча незабаром їй захотілося взяти власні уроки. Вона навіть знімалася з братами Валенте в модній фотосесії.

Чутки про стосунки тільки посилилися після того, як Хоакіма помітили в кількох поїздках Жизель з дітьми до Коста-Ріки, а також назад до Бразилії, звідки обидва родом. Але сама Жизель воліла не говорити про свої нові стосунки.

"Я думаю, що на даний момент, на жаль, оскільки я в розлученні, я впевнена, що вони спробують прив'язати мене до чого завгодно", — сказала вона про чутки.

Але вона зазначала, що Хоакім і його брат допомогли її сім'ї і вони подружилися.

"Він наш учитель і, найголовніше, людина, якою я захоплююся і якій довіряю. Це так здорово, коли мої діти оточені такою енергією", — говорила модель.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній чоловік Жизель, Том Бреді, зустрічається з російською моделлю Іриною Шейк.

Жизель Бюндхен і Том Бреді Фото: Getty Images

Про стосунки знаменитостей стало відомо влітку 2023 року. До цього у Шейк тривалий час був роман із голлівудським актором Бредлі Купером, від якого вона виховує доньку Лею.

Восени 2023 року повідомлялося, що стосунки Ірини і Тома завершилися, проте деякі інсайдери говорили, що Шейк хоче все повернути.

Тим часом Бредлі Купер зустрічається з іншою моделлю — Джіджі Хадід. І за словами інсайдерів Ірині Шейк не подобається цей його новий роман.