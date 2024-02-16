Принц Гаррі дасть відверте інтерв'ю про хворобу короля Чарльза

Зараз принц перебуває в Канаді. І вже погодився обговорити своє життя з Меган і хворобу короля з ведучим "Доброго ранку, Америко" Віллом Рівом.

Принц Гаррі з'явиться в програмі "Доброго ранку, Америка". Очікується, що герцог Сассекський розповість про діагноз раку в короля Чарльза. А також обговорюватиме своє особисте життя. Зараз Гаррі та Меган Маркл перебувають у Канаді, де інспектують гірськолижний курорт. Там буде тренувальний табір для спортсменів Ігор нескорених. Про це пише Daily Mail.

Принц Гаррі вперше публічно обговорить діагноз раку у короля Чарльза в новому телеінтерв'ю з ведучим "Доброго ранку, Америко" Віллом Рівом.

Гаррі та Меган Маркл провели тиждень у Вістлері, Канада, беручи участь у різних зимових заходах, включно з бобслеєм і катанням на лижах напередодні Ігор нескорених.

Принц Гаррі катається на бобслеї Фото: GettyImages

Минулого тижня Гаррі прилетів до Лондона, щоб зустрітися з батьком. Зустріч тривала всього 45 хвилин. Два дні потому його бачили на церемонії нагородження НФЛ у Лас-Вегасі, перш ніж він і Меган перезапустили свій королівський веб-сайт. І опинилися в центрі скандалу.

Крім команди фотографів і глядачів, які фіксували кожен рух пари, за ними уважно стежила знімальна група з "Доброго ранку, Америка", яка, як передбачається, працює над сюжетом, присвяченим Іграм нескорених.

Команду "Доброго ранку, Америко" очолює ведучий Вілл Рів, син актора Супермена Крістофера Ріва. І він супроводжував Сассексів всюди. А тепер опублікував тизер інтерв'ю принца Гаррі, яке вийде в ефір сьогодні ввечері.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Канаді Фото: Getty Images

В описі обіцяно "абсолютно нове інтерв'ю з принцом Гаррі про його життя з Меган, про те, як поживає його батько король Чарльз, і про його пристрасть до підтримки поранених воїнів".

Нагадаємо, останніми днями пара зазнала критики через свій новий вебсайт Sussex.com, зокрема через герб Меган, який, на думку критиків, є порушенням їхньої обіцянки, даної покійній королеві Єлизаветі, коли вони різко відмовилися від королівських обов'язків.

Їхнє рішення змінити прізвища своїх дітей Арчі та Лілібет на Сассекс також викликало подив серед королівських спостерігачів.

Ці кроки викликали новий виток критики на адресу герцога і герцогині і відновили заклики до позбавлення дуету титулів.

Представник пари вже заявив: "Ми знову і знову чули, що для пари є певні можливості. Вони все ще тут. Вони, як і раніше, працюють і слідують тому, у що вірять, незважаючи на постійні виклики і критику. Ця пара не буде розбита".

Пара вже відвідала бобслейну трасу, а до цього Гаррі та Меган розпочали поїздку до Вістлера з візиту на гірськолижні схили, де до них приєдналася знімальна команда.

Принц Гаррі в Канаді Фото: GettyImages

Пізніше того ж дня парі вдалося знайти час, щоб влаштувати романтичну вечерю на честь Дня святого Валентина в місцевому італійському ресторані.

Пізніше пара зустрілася з молодіжними послами корінних народів, що представляють корінні канадські племена, на землі яких проходять Ігри Нескорених.

Нагадаємо, у Канаді Меган Маркл уперше за довгий час з'явилася зі своєю обручкою на пальці. До цього вона не носила її дев'ять місяців.