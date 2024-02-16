Дженніфер Лопес продемонструвала рідкісну сумочку Hermès Birkin (фото)

Зірка показала легендарну та пофарбовану вручну сумку, яка виготовлена зі шкіри нільського крокодила альбіноса. Вона продається за ціною від 100 000 до 500 000 доларів.

54-річну американську співачку та акторку Дженніфер Лопес помітили з однією з найрідкісніших і найдорожчих сумок Hermès Birkin у світі. Про це пише Daily Mail.

Дружина оскароносного Бена Аффлека поєднала свій гламурний образ із сумкою Birkin із гімалайського крокодила, яку, як кажуть, оцінюють у 150 000 доларів, коли артистка вітала своїх шанувальників біля ABC Studios напередодні виходу довгоочікуваного альбому This Is Me…Now 16 лютого 2024.

Джей Ло продемонструвала легендарну та пофарбовану вручну сумку, яка виготовлена зі шкіри нільського крокодила альбіноса та продається за ціною від 100 000 до 500 000 доларів.

Знаменитість поєднала вишуканий аксесуар зі штанами, блузкою та пишною хутряною шубою, покидаючи студію в Нью-Йорку після появи на The View.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

До гламурного образу кохана Бена Аффлека додала чорні сонцезахисні окуляри та зібрала волосся в пучок. На ногах співачки були бежеві туфлі на високих підборах.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Наразі зірка сцени та екрану представляє свій довгоочікуваний альбом This Is Me…Now.

Збірка присвячена ювілею іншого альбому This Is Me…Then, який вийшов у 2004 році. Зокрема, Джей Ло перевипустила трек Dear Ben, присвячений Бену Аффлеку.

Сумка Дженніфер Лопес Фото: Getty

Нагадаємо, Джей Ло публічно ревнує Бена Аффлека.

Також Фокус писав про появу Дженніфер Лопес в ефектному вбранні на премʼєрі фільму.