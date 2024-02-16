Меган Маркл носить черевики десятирічної давнини, як і Кейт Міддлтон (фото, відео)

Герцогиня Сассекська одягла предмет зимового гардероба, який багато років зберігався в її шафі. Зараз вона з принцом Гаррі відпочиває на курорті в Канаді.

42-річна Меган Маркл і 39-річний принц Гаррі перебувають у Канаді в зимовому тренувальному таборі "Ігор нескорених", які відбудуться у Ванкувері-Вістлері 2025. Щоб зберегти тепло ніг за мінусових температур у горах, герцогиня Сассекська взула пару черевиків Sorel Joan of Arctic сірого кольору, повідомляє Рeople.

Цю незамінну річ зимового гардероба, яка зберігалася в її шафі вже не менше десяти років, помітили пильні фанати.

Фото: instagram.com/meghansclosetchronicles

Фото: instagram.com/meghansclosetchronicles

У сторіс, опублікованій в акаунті Instagram герцогині, показано фотографію Меган у тих самих черевиках, зроблену в січні 2014 року. На знімку Мкган стоїть на снігу, обійнявши подругу. Фото було підписано так: "Брррр" з @natturq #toronto #snow.

Але Меган не єдина прихильниця практичного взуття. Її невістка, Кейт Міддлтон, також може похизуватися фірмовим вибором: її культовими коричневими шкіряними чобітьми до коліна з пензликами. Ці універсальні черевики для верхової їзди, придбані у британського бренду Penelope Chilvers 2004 року.

42-річна принцеса Кейт одягала ці черевики на різні королівські заходи, включно з пам'ятним п'ятигодинним походом у Гімалаї в Бутані ще 2016 року.

"Я заснував компанію, сидячи на кухонному столі, і це були перші черевики, які я коли-небудь робив", — раніше розповіла засновниця бренду Пенелопа Чілверс журналістам, додавши, що Кейт була одним з її перших клієнтів.

"Напевно, це був найзахопливіший час, коли вона їх носила, для мене це був перший раз у Бленхеймському палаці на якомусь сільському ярмарку, приблизно в той час, коли всьому світові було оголошено про її стосунки з Вільямом, і це стало вірусним", — поділилася Чілверс.

Серед інших знаменитостей, які мають у гардеробі взуття від Penelope Chilvers, — Клаудіа Шиффер, Алекса Чанг, Кіра Найтлі та Кейт Бланшетт.

Раніше ЗМІ показали улюблене взуття Кейт Міддлтон. Кейт вперше з'явилася в чоботях будучи студенткою.