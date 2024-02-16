Принц Гаррі на канадському курорті прокотився на бобслеї зі швидкістю понад 96 км на годину (фото)

Герцогиня Меган Маркл сказала, що вона "в жодному разі" не займатиметься таким екстремальним видом спорту.

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Герцог Сассекський 15 лютого спробував свої сили в бобслеї під час візиту з Меган Маркл на канадський гірськолижний курорт, щоб відзначити зворотний відлік року до Ігор нескорених, повідомляє The Telegraph.

Пара була сфотографована на горі, де натовп співав їм "Боже, бережи короля". Герцог двічі прокотився на скелетон-бобслеї, розганяючись замерзлою трасою до швидкості 96 кілометрів на годину.

Фото: GettyImages

Коли принц закінчив свій перший забіг, задзвеніли дзвіночки, йому допомогли зійти з траси, він зняв шолом і з посмішкою сказав, що "це має робити кожен, це має бути обов'язково".

Фото: GettyImages

Меган чекала внизу траси після обох його пробіжок. "Меган, тобі пора йти", — крикнув хтось. "Ні в якому разі", — відповіла вона. Принц пожартував: "Давайте продовжимо, поки не зайшло сонце".

Фото: Getty Images

Фото: GettyImages

Крім цього, у середу Гаррі спробував свої сили в адаптивному катанні на лижах, яке він пізніше назвав "дивним".

Сьомі Ігри для поранених ветеранів відбудуться у Ванкувері та Вістлері з 8 по 16 лютого 2025 року. Цього тижня герцог і герцогиня здійснюють мінітур Канадою, щоб відсвяткувати ювілей заходу "Один рік до кінця".

Фото: GettyImages

Триденний візит став першою спільною публічною появою пари після того, як у короля Чарльза ІІІ діагностували рак.

Раніше, 13 лютого повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл потрапили в новий скандал. Цього разу королівська сім'я погрожує закрити новий сайт подружжя. Палац побоюється, що королівський титул, який пара використала в назві та оформленні сайту, може бути комерціалізований.