Розділи
Матеріали
Стиль життя Російсько-українська війна

Злість, страх, надія і любов: як чекають своїх коханих з війни українські зірки (фото)

Олександра Мандровська
Українські зірки відверто розповіли, як чекають своїх чоловіків із фронту

Свої історії кохання та надії розповіли Валентина Хамайко, Наталка Денисенко, Маша Єфросиніна, Дар'я Легейда та Євгенія Гапчинська. У всіх цих жінок чоловіки воюють з російськими окупантами.

Українські зірки шоубізнесу також хвилюються і переживають, чекаючи з фронту своїх хлопців і чоловіків, які воюють у лавах ЗСУ. Фокус зібрав історії кількох "зіркових" українок, близькі чоловіки яких зараз захищають Україну від російських окупантів.

Валентина Хамайко

У ведучої "Сніданку з 1+1" Валентини Хамайко на фронті чоловік Андрій Оністрат. У зону бойових дій чоловік пішов слідом за своїм старшим сином Орестом, якого російські окупанти вбили влітку 2023 року. Валентина розповіла журналістам "Фактів", що чоловік не радився з нею, коли вирішив піти боронити Україну, тому 25-го лютого 2022 року пішов до військкомату Солом'янського району. А мобілізувався в серпні того ж року.

"Єдине, що він мені сказав: "Як я можу не піти? Остап служить. Рано чи пізно мої сини поставлять мені запитання: а де в цей час був ти?" І я тоді подумала, дійсно, яке має право Андрій бути вдома, якщо його син там?" — пояснила ситуацію українська телеведуча.

Хамайко зазначила, що, коли чоловік приїжджає додому, вона відчуває, як його змінила війна. Тому жінка намагається вкладатися в розвиток стосунків із коханою людиною та розвивати їх.

Валентина Хамайко спокійно сприйняла рішення чоловіка Андрія Оністрата піти на фронт
Фото: Валентина Хамайко/ Instagram

Наталка Денисенко

Наталія Денисенко — українська акторка театру, кіно і дубляжу, дикторка, режисерка і телеведуча. Відома українцям за роботами у фільмах і серіалах "Коли минуле попереду", "Казка старого мірошника", "Століття Якова", "Кріпосна", "Село на мільйон". 1 квітня 2017 року вийшла заміж за колегу актора Андрія Федінчика, який запам'ятався українцям за роллю у фільмі "Крути 1918". У 2022 році з початком війни в Україні чоловік одразу поповнив лави тероборони Житомира.

Зірка серіалу "Кріпосна" нещодавно зізналася, що вела з чоловіком інтим-листування для того, щоб підтримати їхні стосунки на відстані.

"У нас був період сексу онлайн і всіх цих еротичних листувань. Бо як ще жінка з чоловіком можуть підтримувати стосунки на відстані? Зрозуміло, що для багатьох це може бути досить важко, якщо раніше не було такої сильної емоційної прив'язки. Але ми з Андрієм дуже старалися", — сказала Наталка Денисенко.

Артистка додала, що і зараз, коли її чоловік Андрій Федінчик приїжджає додому, вона приділяє йому всю свою увагу, навіть роботу скасовує, щоб бути поруч із ним.

У 2022 році з початком війни в Україні чоловік Наталки Денисенко одразу поповнив лави тероборони Житомира.
Фото: Наталка Денисенко/ Instagram

Маша Єфросиніна

Чоловік ведучої — бізнесмен Тимур Хромаєв — на фронті з 2022 року. Він пішов в армію добровольцем. Підрозділ Тимура займається радіоелектронною боротьбою.

У четвер, 14 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Єфросиніна опублікувала пост, присвячений чоловікові. Виявляється, рівно 22 роки тому пара зізналася одне одному в коханні. Також телеведуча розповіла про те, які почуття відчуває до чоловіка зараз.

"Я злюся, що ти залишив мене саму з дітьми та проблемами... і водночас пишаюся твоїм рішенням іти захищати свою країну і нас. Я ненавиджу, що, коли ти в Києві, ти постійно на телефонах і в частині... і водночас тихо радію, бо, завдяки твоїм із командою успіхам, тебе тепер викликають у підрозділ, і ми можемо знову ходити на побачення", — написала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна написала про почуття до чоловіка, який воює у прфіронтовій зоні, у День усіх закоханих
Фото: Instagram mashaefrosinina

Дар'я Легейда

Чоловік артистки Дмитро Сова, відомий українцям за роллю у стрічці "Село на мільйон", опинився на фронті восени 2023 року. Артист розповів в інтерв'ю kp.ua, що пішов разом із тестем до військкомату ще на початку повномасштабної війни. Тоді їм вручили повістки й сказали чекати.

Актор розповів, що вони не сиділи, склавши руки. Дмитро зайнявся волонтерством, а потім ніс службу в ТрО. Нарешті, артист знову пішов до військкомату. Коли там дізналися, яка в нього військова спеціальність, сказали, що йому незабаром зателефонують. У червні Дмитра призвали на службу.

До слова, за словами Сови, сама Дар'я Легейда хотіла стати бойовим медиком.

"Даша активно волонтерить. Тричі на тиждень із дівчатками допомагають у госпіталях пораненим. Спілкуються з хлопцями, розносять продукти. Найчастіше в Інституті ортопедії та травматології", — сказав актор.

Зіркова пара активно допомагає наближати перемогу України: Дмитро Сова виконує бойові завдання на фронті, а Дар'я Легейда волонтерує в госпіталі для поранених військових
Фото: Даша Легейда/ Instagram

Євгенія Гапчинська

Дмитро Гапчинський служить у лавах ЗСУ з 24 лютого 2022 року. У листопаді 2023 року українська художниця розповіла про те, що її коханий чоловік отримав поранення. Зараз він перебуває в лікарні: чоловікові міною розірвало кисть, три осколки потрапили в спину. У Харкові Дмитру вже зробили першу операцію — пересадили шкіру з ноги на руку. Друге оперативне втручання зробили в Києві.

Художниця розповіла журналістам, що чоловік нічого не говорить їй про війну. Також вона зізналася про момент, який був найбільш моторошним для неї. Тоді Дмитро приїхав додому і залишив речі для прання.

"Коли він прийшов після першої ротації, найстрашніше — це запах. Коли він прийшов і скинув усе біля пральної машини, у мене піднялося волосся. Запах був страшний. Був запах мертвих людей, гару. Це найстрашніше", — сказала Євгенія.

Чоловік Євгенії Гапчинської отримав поранення і вже пережив дві операції
Фото: Євгенія Гапчинська/ Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українських зірок продовжує використовувати російську мову і як вони це пояснюють. Олександр Кривошапко, Іван Дорн і Віра Брежнєва з початком повномасштабного вторгнення в Україну намагалися повністю перейти на українську мову в спілкуванні та творчості. Однак поступово зірки все ж повернулися до російської мови.

Зазначимо, що зірка "Кріпосної" розповіла, як підтримує стосунки з чоловіком. Актор Андрій Федінчик, який зараз служить у ЗСУ, рідко буває вдома, тому Наталя Денисенко почала практикувати з коханим еротичне листування. Крім того, коли пара зустрічається вдома, Наталя та Андрій намагаються присвятити більше часу своїм стосункам.