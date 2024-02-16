Злість, страх, надія і любов: як чекають своїх коханих з війни українські зірки (фото)

Свої історії кохання та надії розповіли Валентина Хамайко, Наталка Денисенко, Маша Єфросиніна, Дар'я Легейда та Євгенія Гапчинська. У всіх цих жінок чоловіки воюють з російськими окупантами.

Українські зірки шоубізнесу також хвилюються і переживають, чекаючи з фронту своїх хлопців і чоловіків, які воюють у лавах ЗСУ. Фокус зібрав історії кількох "зіркових" українок, близькі чоловіки яких зараз захищають Україну від російських окупантів.

Валентина Хамайко

У ведучої "Сніданку з 1+1" Валентини Хамайко на фронті чоловік Андрій Оністрат. У зону бойових дій чоловік пішов слідом за своїм старшим сином Орестом, якого російські окупанти вбили влітку 2023 року. Валентина розповіла журналістам "Фактів", що чоловік не радився з нею, коли вирішив піти боронити Україну, тому 25-го лютого 2022 року пішов до військкомату Солом'янського району. А мобілізувався в серпні того ж року.

"Єдине, що він мені сказав: "Як я можу не піти? Остап служить. Рано чи пізно мої сини поставлять мені запитання: а де в цей час був ти?" І я тоді подумала, дійсно, яке має право Андрій бути вдома, якщо його син там?" — пояснила ситуацію українська телеведуча.

Хамайко зазначила, що, коли чоловік приїжджає додому, вона відчуває, як його змінила війна. Тому жінка намагається вкладатися в розвиток стосунків із коханою людиною та розвивати їх.

Валентина Хамайко спокійно сприйняла рішення чоловіка Андрія Оністрата піти на фронт Фото: Валентина Хамайко/ Instagram

Наталка Денисенко

Наталія Денисенко — українська акторка театру, кіно і дубляжу, дикторка, режисерка і телеведуча. Відома українцям за роботами у фільмах і серіалах "Коли минуле попереду", "Казка старого мірошника", "Століття Якова", "Кріпосна", "Село на мільйон". 1 квітня 2017 року вийшла заміж за колегу актора Андрія Федінчика, який запам'ятався українцям за роллю у фільмі "Крути 1918". У 2022 році з початком війни в Україні чоловік одразу поповнив лави тероборони Житомира.

Зірка серіалу "Кріпосна" нещодавно зізналася, що вела з чоловіком інтим-листування для того, щоб підтримати їхні стосунки на відстані.

"У нас був період сексу онлайн і всіх цих еротичних листувань. Бо як ще жінка з чоловіком можуть підтримувати стосунки на відстані? Зрозуміло, що для багатьох це може бути досить важко, якщо раніше не було такої сильної емоційної прив'язки. Але ми з Андрієм дуже старалися", — сказала Наталка Денисенко.

Артистка додала, що і зараз, коли її чоловік Андрій Федінчик приїжджає додому, вона приділяє йому всю свою увагу, навіть роботу скасовує, щоб бути поруч із ним.

У 2022 році з початком війни в Україні чоловік Наталки Денисенко одразу поповнив лави тероборони Житомира. Фото: Наталка Денисенко/ Instagram

Маша Єфросиніна

Чоловік ведучої — бізнесмен Тимур Хромаєв — на фронті з 2022 року. Він пішов в армію добровольцем. Підрозділ Тимура займається радіоелектронною боротьбою.

У четвер, 14 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Єфросиніна опублікувала пост, присвячений чоловікові. Виявляється, рівно 22 роки тому пара зізналася одне одному в коханні. Також телеведуча розповіла про те, які почуття відчуває до чоловіка зараз.

"Я злюся, що ти залишив мене саму з дітьми та проблемами... і водночас пишаюся твоїм рішенням іти захищати свою країну і нас. Я ненавиджу, що, коли ти в Києві, ти постійно на телефонах і в частині... і водночас тихо радію, бо, завдяки твоїм із командою успіхам, тебе тепер викликають у підрозділ, і ми можемо знову ходити на побачення", — написала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна написала про почуття до чоловіка, який воює у прфіронтовій зоні, у День усіх закоханих Фото: Instagram mashaefrosinina

Дар'я Легейда

Чоловік артистки Дмитро Сова, відомий українцям за роллю у стрічці "Село на мільйон", опинився на фронті восени 2023 року. Артист розповів в інтерв'ю kp.ua, що пішов разом із тестем до військкомату ще на початку повномасштабної війни. Тоді їм вручили повістки й сказали чекати.

Актор розповів, що вони не сиділи, склавши руки. Дмитро зайнявся волонтерством, а потім ніс службу в ТрО. Нарешті, артист знову пішов до військкомату. Коли там дізналися, яка в нього військова спеціальність, сказали, що йому незабаром зателефонують. У червні Дмитра призвали на службу.

До слова, за словами Сови, сама Дар'я Легейда хотіла стати бойовим медиком.

"Даша активно волонтерить. Тричі на тиждень із дівчатками допомагають у госпіталях пораненим. Спілкуються з хлопцями, розносять продукти. Найчастіше в Інституті ортопедії та травматології", — сказав актор.

Зіркова пара активно допомагає наближати перемогу України: Дмитро Сова виконує бойові завдання на фронті, а Дар'я Легейда волонтерує в госпіталі для поранених військових Фото: Даша Легейда/ Instagram

Євгенія Гапчинська

Дмитро Гапчинський служить у лавах ЗСУ з 24 лютого 2022 року. У листопаді 2023 року українська художниця розповіла про те, що її коханий чоловік отримав поранення. Зараз він перебуває в лікарні: чоловікові міною розірвало кисть, три осколки потрапили в спину. У Харкові Дмитру вже зробили першу операцію — пересадили шкіру з ноги на руку. Друге оперативне втручання зробили в Києві.

Художниця розповіла журналістам, що чоловік нічого не говорить їй про війну. Також вона зізналася про момент, який був найбільш моторошним для неї. Тоді Дмитро приїхав додому і залишив речі для прання.

"Коли він прийшов після першої ротації, найстрашніше — це запах. Коли він прийшов і скинув усе біля пральної машини, у мене піднялося волосся. Запах був страшний. Був запах мертвих людей, гару. Це найстрашніше", — сказала Євгенія.

Чоловік Євгенії Гапчинської отримав поранення і вже пережив дві операції Фото: Євгенія Гапчинська/ Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українських зірок продовжує використовувати російську мову і як вони це пояснюють. Олександр Кривошапко, Іван Дорн і Віра Брежнєва з початком повномасштабного вторгнення в Україну намагалися повністю перейти на українську мову в спілкуванні та творчості. Однак поступово зірки все ж повернулися до російської мови.

Зазначимо, що зірка "Кріпосної" розповіла, як підтримує стосунки з чоловіком. Актор Андрій Федінчик, який зараз служить у ЗСУ, рідко буває вдома, тому Наталя Денисенко почала практикувати з коханим еротичне листування. Крім того, коли пара зустрічається вдома, Наталя та Андрій намагаються присвятити більше часу своїм стосункам.