США платять 600 тисяч доларів на місяць за утримання яхти російського олігарха Керімова

Уряд хоче продати судно вартістю 325 мільйонів доларів, щоб покласти край цим витратам. Яхта "Амадея" була конфіскована два роки тому.

Уряд США звернувся до судді з проханням дозволити виставити на аукціон судно вартістю 325 мільйонів доларів, яке він конфіскував у рамках широкомасштабних санкцій, запроваджених проти Росії після її неспровокованого вторгнення в Україну. Йдеться про величезну яхту російського олігарха Сулеймана Керімова. Про це пише Robb Report.

348-футову яхту Amadea, яка, імовірно, належить російському мільярдеру Сулейману Керімову, конфіскували на Фіджі у квітні 2022 року за запитом уряду США. Керімов потрапив під санкції США 2018 року за те, що був чиновником російського уряду, а потім 2022 року зазнав санкцій Великої Британії та Європейського Союзу через його тісні зв'язки з Володимиром Путіним. Яхта прибула до США в червні 2022 року, і відтоді США платять 600 000 доларів на місяць за її утримання.

Яхта Керімова "Амадея" Фото: The Fiji Times

Згідно з судовими документами, поданими в п'ятницю в Нью-Йорку, величезна щомісячна сума охоплює 360 000 доларів на зарплату екіпажу, 75 000 доларів на пальне і 165 000 доларів на технічне обслуговування, вивезення сміття, харчування та інші витрати.

"Витрати на утримання "Амадеї" далеко не скромні, і є вагома причина позбавити уряд і громадськість від необхідності нести ці витрати", — йдеться в заявці.

Справа не тільки в накопиченні щомісячних платежів. Міністерство юстиції США заявило, що цього місяця воно сплатить щорічний страховий рахунок у розмірі 1,7 мільйона доларів. Йому також доведеться викласти 5,6 мільйона доларів, щоб відправити Amadea в сухий док для ремонту в березні. На цей час щомісячні платежі будуть припинені.

Перш ніж суд вирішить долю судна, судді спочатку необхідно буде визначити, кому належить "Амадея". На папері законним власником є Millemarin Investments, але США стверджують, що бенефіціарним власником і контролем є Керімов. Ситуація ще більше ускладнюється тим, що Едуард Худайнатов, колишній голова російської нафтовидобувної компанії "Роснефть", стверджує, що він є законним власником. Він не зазнав санкцій з боку США і хоче повернути "Амадею" в рідну гавань.

Сулейман Керімов Фото: ТАСС

Адвокати Худайнатова заявили, що їхній клієнт відшкодує США витрати на утримання яхти, якщо її йому повернуть. На сьогоднішній день у США витратили на "Амадею" близько 20 мільйонів доларів. Адвокати також додали, що арешт був "незаконним".

США відхилили позов Худайнатова про право власності, але заявили, що він має платити за утримання доти, доки суд не винесе рішення. Оскільки нині він не платить, уряд заявляє, що має право продати "Амадею".

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України дав дозвіл на продаж заарештованої 92-метрової яхти обвинуваченого в державній зраді екс-нардепа і кума президента Росії Віктора Медведчука. Формально яхтою Royal Romance розпоряджається Нацагентство з розшуку та управління активами (АРМА), яке запропонувало уряду продати судно.