Емма Стоун і Марго Роббі: найяскравіші образи червоної доріжки BAFTA

Премія Британської академії кіно й телевізійних мистецтв вважається однією з негласних "репетицій" "Оскара". Тож на червону доріжку виходять усі світові зірки в найкращому вбранні, а також представник королівської сім'ї — цього року це був принц Вільям.

Марго Роббі, Емілі Блант, Емма Стоун і Флоренс П'ю були серед зірок, які прибули на 77-ту церемонію вручення кінопремії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв, що проходить сьогодні в Королівському фестивальному залі. Ведучим став актор Девід Теннант, зірка "Гаррі Поттера" і "Доктора Хто". А запрошені зірки блищали на червоній доріжці. Утім, Марго Роббі, яка раніше отримала кінопремію в Австралії, не була номінована на BAFTA так само, як і на "Оскар". Про це пише Daily Mail.

Зірка "Барбі" Марго Роббі продемонструвала фігуру в рожево-чорній сукні без бретелей від Giorgio Armani з відповідними рукавичками, підтримуючи свій "ляльковий" імідж, який став для неї звичним під час промокампанії фільму.

33-річна актриса позувала для фотографій разом зі своїм 33-річним чоловіком Томом Акерлі.

Марго Роббі та Том Акерлі Фото: Getty Images

Емілі Блант, номінована на BAFTA за роль Кітті в байопіку "Оппенгеймер", обрала сукню, розшиту бісером від Elie Saab, з вирізами з боків. А свій образ вона завершила намистом з діамантами і рубінами.

Емілі Блант Фото: Getty Images

А зірка "Бідних нещасних" Емма Стоун вийшла на червону доріжку в екстравагантній кастомній сукні від Louis Vuitton з одним пишним рукавом у стилі своєї героїні.

Йоргос Лантімос і Емма Стоун Фото: Getty Images

На церемонії її супроводжував режисер Йоргос Лантімос.

Зірка "Дюни" Флоренс П'ю була в чорній сукні зі сріблястим корсетом і глибоким декольте.

Флоренс П'ю Фото: Getty Images

Брайс Даллас Говард вибрала приголомшливу сукню зі срібними паєтками і доповнила образ туфлями на дуже високій платформі.

Брайс Даллас Говард Фото: Getty Images

Також на церемонії з'явилися Роберт Дауні-молодший із дружиною, Кілліан Мерфі, зірки серіалів "Корона" і "Бріджертони" та багато інших.

Зірки на червоній доріжці BAFTA

І церемонію відвідав принц Вільям. Сам, оскільки Кейт Міддлтон ще оговтується після операції.

Принц Вільям на церемонії BAFTA

Відомо, що на церемонії BAFTA виступить британська співачка Софі Елліс-Бекстор, слава якої переживає відродження після того, як її хіт "Вбивство на танцполі" прозвучав у фільмі "Солтберн".

Девід Теннант, який уперше проводить зіркову церемонію, нещодавно зізнався, що був збитий з пантелику перспективою виступати перед такою кількістю людей.

"Я не знаю, чого очікувати, якщо чесно. Усе це схоже на одну з тих подій, яким ви кажете "так", тому що було б грубо не зробити цього", — зізнався актор, пообіцявши не жартувати надто зло.

"Оппенгеймер" Крістофера Нолана лідирує в номінаціях BAFTA цього року з 13 номінаціями, включно з першою номінацією Кілліана Мерфі, який битиметься віч-на-віч з ірландцем Баррі Кеоганом.

Мерфі змагатиметься в номінації "найкраща чоловіча роль".

Фільм "Барбі" отримав лише п'ять номінацій, а картина "Всі ми, незнайомці" отримала шість номінацій.

Нагадаємо, раніше Раян Гослінг, який був номінований на "Оскара" за роль другого плану в "Барбі", висловився з приводу того, що Марго Роббі та Ґрета Ґервіґ не отримали номінацій. Тепер та сама ситуація повторилася і на BAFTA. Картина була номінована за найкращий сценарій, але не як "найкращий фільм".