Принц Вільям відвідав BAFTA і зізнався, що ще не дивився "Барбі"

Принц з'явився на кінопремії сам і вибачився за відсутність Кейт Міддлтон, яка ще оговтується після операції на черевній порожнині. Він також шокував фанатів, зізнавшись, що ще не бачив фільм "Барбі".

Принц Вільям на самоті з'явився на червоній доріжці кінопремії BAFTA. Спадкоємець британського престолу був дуже милий, зробивши селфі з фанатами і обговоривши з ними фільми-номінанти. Про це пише Daily Mail.

Принц вибачився за відсутність Кейт Міддлтон на церемонії BAFTA і залишив фанатів здивованими, зізнавшись, що не дивився картину "Барбі".

Принц Вільям на церемонії BAFTA Фото: Getty Images

Це перший раз, коли Вільям вийшов у світ після того, як його батькові, королю Чарльзу, діагностували рак.

42-річний принц Уельський, який з 2010 року є президентом премії EE British Academy Film Awards, прибув на вечірню церемонію нагородження на самоті. Але, судячи з усього, він чудово провів час, спілкуючись з Девідом Бекхемом, Кейт Бланшетт, журналістами і фанатами.

Принц Вільям і Девід Бекхем на церемонії BAFTA Фото: Getty Images

Принц, який, як завжди, мав ефектний і стильний вигляд у своєму фірмовому темно-синьому оксамитовому піджаку, привітав організаторів премії, сказавши їм: "Мені шкода, що Кетрін не тут, вона дійсно любить BAFTA".

Цікаво, але свій образ він доповнив простим годинником Omega Seamaster Quartz з корпусом і браслетом зі сталі. Раніше таблоїди писали, що годинник йому подарувала його мати, принцеса Діана.

Принц Вільям і Кейт Бланшетт на церемонії BAFTA Фото: Getty Images

Вільям, який зосередився на своїй сім'ї останнім часом, сказав, що він не дивився стільки номінованих фільмів, скільки зазвичай, визнавши, що у нього "інші думки на думці".

Принц зізнався, що ще не бачив сенсаційну за касовими зборами "Барбі", пояснивши, що "сподівається скоро надолужити згаяне", але фільм "Оппенгеймер" він бачив.

Опинившись у залі, принц сів поруч із Кейт Бланшетт.

Нагадаємо, українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" перемогла в номінації "найкращий документальний фільм".

Картина відеографа, військового кореспондента і письменника Мстислава Чернова розповідає про облогу Маріуполя в лютому-березні 2022 року на початку повномасштабної війни РФ проти України.

А безумовним лідером стала картина Крістофера Нолана "Оппенгеймер", отримавши сім нагород BAFTA, зокрема за кращий фільм, кращу режисуру і в номінаціях "кращий актор" і "кращий актор другого плану".