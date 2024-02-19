Переміг одразу в семи номінаціях: "Оппенгеймер" встановив рекорд на BAFTA-2024

77-а церемонія вручення кінопремії Британської академії кіно стала тріумфом і для стрічки "Бідолашні створіння", яка здобула перемоги у п'яти номінаціях.

Картина Крістофера Нолана про батька атомної бомби "Оппенгеймер" переміг у семи номінаціях Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA). Про це повідомляє ВВС.

Фільм "Оппенгеймер" був визнаний найкращим фільмом 2023 року, а його творець Крістофер Нолан отримав нагороду за найкращу режисуру. Це також була перша перемога британського режисера на премії Bafta після його кар'єри, яка також охоплювала "Дюнкерк", "Початок" і "Темний лицар".Нолан подякував акторському складу на чолі з "незрівнянним і безстрашним Кілліаном Мерфі", а також подякував спонсорам фільму "за те, що вони взяли на себе щось темне".

Ірландець Кілліан Мерфі, який зіграв роль розробника атомної бомби Роберта Оппенгеймера, також став найкращим актором, а Роберт Дауні-молодший, який зіграв у фільмі американського бізнесмена Льюїса Штрауса, — найкращим актором другого плану.

Перемога Дауні-молодшого прийшла через 31 рік після його попередньої перемоги на премії Bafta за фільм 1993 року "Чаплін" — це новий рекорд за найдовшою перервою між перемогами серед усіх виконавців. Актор зіграв противника Оппенгеймера Льюїса Штрауса після його роботи в ролі Тоні Старка/Залізної людини в низці фільмів Marvel.

Крім того, фільм Нолана, номінований у 13 категоріях, отримав нагороди за найкращу операторську роботу, найкращий монтаж і найкращу музику до фільму.

Премія BAFTA-2024: хто і за що отримав нагороди

77-а церемонія вручення кінопремії Британської академії кіно, більш відома як BAFTA, відбулася 18 лютого 2024 року на честь найкращих національних і зарубіжних фільмів 2023 року в Королівському фестивальному залі лондонського центру Саутбенк. Церемонію вперше вів Девід Теннант.

"Я радий, що мене попросили провести церемонію вручення кінопремії EE BAFTA і допомогти відзначити найкращі фільми цього року і багатьох блискучих людей, які втілюють їх у життя", — сказав Теннант.

Найбільше перемог вибороли фільми "Оппенгеймер" — 7 (з 13 номінацій) і "Бідолашні створіння" — 5 (з 11 номінацій).

найкращий фільм — "Оппенгеймер";

найкращий британський фільм — "Зона інтересу";

найкращий документальний фільм — "20 днів у Маріуполі";

найкраща актриса — Емма Стоун, "Бідолашні створіння";

найкращий актор — Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер";

найкращий режисер — Крістофер Нолан, "Оппенгеймер";

найкраща акторка другого плану — Да'Він Джой Рендольф, "Залишенці";

найкращий актор другого плану — Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер";

найкращий дебют британського сценариста, режисера або продюсера — Earth Mama;

найкращий оригінальний сценарій — "Анатомія падіння";

найкращий адаптований сценарій — "Американська література";

найкращий фільм іноземною мовою — "Зона інтересу";

найкращий анімаційний фільм — "Хлопчик і чапля";

найкраща музика до фільму — "Оппенгеймер";

найкращий кастинг — "Залишенці";

найкраща операторська робота — "Оппенгеймер";

найкращий монтаж — "Оппенгеймер";

найкраща робота художника-постановника — "Бідолашні створіння";

найкращий дизайн костюмів — "Бідолашні створіння";

найкращий грим і зачіски — "Бідолашні створіння";

найкращий звук — "Зона інтересу";

найкращі візуальні ефекти — "Бідолашні створіння";

найкраща британська коротка анімація — "День краба";

найкращий британський короткий фільм — "Медуза і лобстер";

найкраща нова зірка — Міа Маккенна-Брюс (минулого року знімалася в британській драмі "Як займатися сексом").

Зазначимо, що до списку переможців BAFTA-2024 увійшов і український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова, створений Associated Press і Frontline. Фільм оповідає про 20 днів, які Чернов провів зі своїми колегами в обложеному Маріуполі після початку вторгнення Росії в Україну. 27 січня 2023 року фільм отримав приз глядацьких симпатій за найкращий іноземний документальний фільм на кінофестивалі "Санденс". Український оскарівський комітет висунув "20 днів у Маріуполі" від України на 96-ту премію "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою". Фільм показали перед засіданням Генеральної асамблеї ООН у вересні 2023 року. Фільм став номінантом премій "Оскар". Загалом, картина отримала понад 20 нагород і 40 номінацій по всьому світу. Фільм став найкасовішим українським документальним фільмом в історії.

Нагадаємо, дещо раніше ми писали про найяскравіші образи на "червоній доріжці" BAFTA-2024. Премія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв вважається однією з негласних "репетицій" "Оскара". Тож на червону доріжку виходять усі світові зірки в найкращому вбранні, а також представник королівської сім'ї — цього року це був принц Вільям.