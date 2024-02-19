Дуа Ліпа в мереживній сукні помічена на побаченні з бойфрендом (фото)

Про нові стосунки артистки стало відомо на початку 2024 року. За місяць до цього вона розійшлася з режисером Роменом Гаврасом.

28-річна британська співачка Дуа Ліпа та її новий бойфренд Каллум Тернер, 34, відвідали вечірку Британського Vogue і Tiffany & Co. BAFTA в Annabel's. Про це пише Daily Mail.

Закохані трималися за руки, прямуючи до машини, що їх чекала, після вечірки в Лондоні.

Артистка косовського походження виглядала приголомшливо в прозорій чорній мереживній сукні з обробкою з пір’я, що підкреслювала її форми. Ліпа додала до вечірнього образу ефектне золоте кольє та діамантові сережки, а також чорну сумку-клатч.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер Фото: Getty Images

Тим часом актор був в ошатному чорному костюмі з краваткою.

Каллум і Дуа підтвердили свій роман на початку 2024 року.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер Фото: Getty Images

Напередодні співачку бачили під час зустрічі з матір’ю Каллума Розмарі, на день народження актора.

Інсайдер раніше розповідав про нові стосунки Дуа Ліпи: "Це нове, але вони без розуму одне від одного".

Обранець співачки є одним із головних акторів драми про Другу світову війну "Володарі повітря", у якій також знімаються Остін Батлер і Баррі Кеоган, а продюсером картини став Стівен Спілберг.

Нагадаємо, Дуа Ліпа відвідала премʼєру свого нового фільму "Арґайл".

Також Фокус писав про розставання Дуа Ліпи та режисера Ромена Гавраса.