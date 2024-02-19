Брітні Спірс станцювала з цигаркою (фото, відео)

Відео артистка вже видалила зі своєї сторінки. Втім, кілька роликів та скріншоти залишилися.

42-річна американська співачка Брітні Спірс вчергове поділилася серією відео, на яких танцює, у своєму Instagram з понад 42 млн підписників.

Артистка показала кілька кліпів у студії, де вона танцювала в різноманітних образах і навіть палила. Втім, деякі ролики вже видалені з мережі, але залишилися скріншоти.

Одна з публікацій, яка все ще доступна, це відео, на якому Брітні крутиться у своєму світлому укороченому топі та мікрошортах.

Брітні Спірс

"Прекрасна неділя. Безнадійне, романтичне розуміння того, що бути самотньою — це круто", — написала знаменитість.

На відео з цигаркою артистка позувала в білому топі та розстебнутій сорочці. Вона одягнула мінішорти та взула світлі черевики.

Брітні Спірс з цигаркою Фото: Скріншот

Окрім цього, Спірс приміряла яскраве бікіні.

"Я просто вирішила одягнути купальник", — написала вона.

Брітні Спірс

У 2023 році Брітні розлучилася зі своїм третім чоловіком Семом Асгарі. Пара пробула у шлюбі близько року. Навесні 2022 навіть повідомлялося про вагітність співачки, проте вона втратила дитину.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: instagram samasghari

Нагадаємо, Брітні Спірс розповіла про інтрижку з актором Беном Аффлеком.

Також Фокус писав про нову хвилю протистояння батька Брітні Спірс проти зіркової доньки.