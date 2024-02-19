"Я був ідіотом": Шакіл О'Ніл розповів, що через свої помилки втратив сім'ю (фото)

Відомий баскетболіст зізнався, що намагався заробити трохи грошей. Шакіл виховує шістьох дітей і проживає у великому будинку зовсім сам.

Легенда НБА, 51-річний Шакіл О'Ніл під час нового епізоду "Великого подкасту з Шаком" розповів про вихід на пенсію і про те, що в минулому він робив "дурні помилки", пов'язані з його сім'єю, повідомляє Рeople.

"Моя вам порада: якщо ви збираєтеся піти на пенсію, прийміть це. Насолоджуйся своєю сім'єю, брате. Я зробив багато дурних помилок, через які втратив сім'ю, і в мене не залишилося нікого. Тож насолоджуйтеся своєю красивою дружиною, насолоджуйтеся своїми чудовими дітьми і ніколи не зациклюйтеся на тому, що у нас було", — сказав О'Ніл ведучому Джейсону Келсі.

Відомий баскетболіст продовжив, заявивши, що "що у нас було, те і є".

"У тебе є кільце. Люди знають, хто ти. Насолоджуйся! Тому, що я був ідіотом. І я говорив про це довгий час. Втратив усю свою сім'ю. Я один у будинку площею 100 000 квадратних футів. Мене так виховали. Та годі, потрібно взяти себе в руки і змиритися з цим", — поділився Шакіл.

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У нього шестеро дітей. Сини Шаріф і Шакір, а також доньки Аміра і Меара з колишньою дружиною Шоні О'Ніл. Також є донька Таахіра від колишньої подруги Арнетти Ярдборг і пасинок Майлз від попередніх стосунків.

Чотириразовий чемпіон НБА останніми роками заявляв, що зараз має добрі стосунки зі своїми колишніми партнерками. У своїй книзі "Шак необрізаний: Моя історія" великий баскетболіст зізнався, що не є "найкращим партнером" для Шоні, з якою він розлучився 2009 року після семи років шлюбу.

"У свій час ми з моєю колишньою дружиною Шоні були щасливі, але зізнаюся — я був хлопцем, у якого було занадто багато варіантів. Вибір бути з деякими з цих жінок, ну, це на моїй совісті. На мій погляд, я ніколи не чинив нешанобливо, але, очевидно, мені не слід було робити все це", — написав Шакіл.

Він додав: "Ви, як і я, знаєте, що стосунки полягають у підтримці... Справа була не в чомусь важливому, а в дрібницях, і це моя вина. У мене були справи. Я намагався перемогти, намагався заробити трохи грошей. Зізнаюся, я був не найкращим партнером. Я просто не знав, як це зробити. Зараз я вчуся".

Щодо перспективи виходу на пенсію О'Ніл повідомив, що "все ще роздумує над цим".

"Я думаю, що отримаю відповідь у найближчі пару тижнів. Думаю, якщо я все ще хочу грати, я буду грати... Мені просто потрібно трохи часу, відпочити, відновитися, а потім розібратися у всьому", — пояснив він.

Ветеран НФЛ також розповів, що він вважає ідею виходу на пенсію водночас "захопливою" і "лякаючою", додавши, що цікаво "думати про можливості".

"Це здорово — мати можливість схуднути, почуватися добре і не боротися щодня фізично за своє життя", — заявив Шакіл О'Ніл.

Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що зірка "Американського пирога" розлучається після таємного весілля. Шонн Вільям Скотт подає на розлучення після чотирьох років шлюбу з Олівією Коренберг.