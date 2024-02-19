Принца Гаррі не приймуть назад до королівської сім'ї, — джерело

Головним противником повернення принца Гаррі виступає його старший брат, принц Вільям. Він не довіряє ні йому, ні Меган Маркл.

Імовірність того, що принца Гаррі з розпростертими обіймами приймуть назад до королівської сім'ї на тлі боротьби з раком його батька, короля Чарльза III, практично дорівнює нулю, пише The Sunday Telegraph із посиланням на джерела в Букінгемському палаці.

Багато хто, дізнавшись, що герцог Сассекський прилітав до Великої Британії та навіть проговорив із ним 45 хвилин, сподівався, що стосунки між принцом Гаррі та його родичами налагодяться, однак для цього немає жодних підстав.

За словами інсайдерів, у Гаррі "немає шляху назад", і він не повернеться до королівських обов'язків, щоб допомогти монархії, оскільки король Чарльз проходить курс лікування від раку, а принцеса Уельська відновлюється після операції на черевній порожнині. І це — після того, як Гаррі в інтерв'ю в США нещодавно заявив, що, на його думку, хвороба короля може допомогти об'єднати його сім'ю.

Умови саміту в Сандрінгемі, в якому докладно описано вихід герцога і герцогині Сассекських з чинної королівської сім'ї, все ще залишаються чинними, що виключає підхід до монархії "половину всередині, наполовину зовні". Тобто члени сім'ї повинні або в повному обсязі виконувати свої обов'язки, або взагалі не робити нічого.

Крім того, є ще одна серйозна проблема: принц Вільям абсолютно не довіряє своєму братові і не готовий нічого йому розповідати, побоюючись, що той знову передасть усе ЗМІ.

"Абсолютно і категорично ясно, що він (Вільям) не дозволить Гаррі повернутися. Імовірність того, що Гаррі повернеться в будь-якій якості, дорівнює нулю", — запевнив інсайдер.

Тим часом Гаррі не виключає, що отримає американське громадянство.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл змінили прізвище своїм дітям.