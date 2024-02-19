Колишня дівчина Каньє Веста знялася в рекламі його бренду (фото, відео)

Дівчина рекламує знамениту "мокру" майку і не менш знамениті кросівки-шкарпетки. У такому взутті любить ходити Каньє.

24-річна американська модель Вінетрія, яка 2021 року недовго зустрічалася з репером Каньє Вестом, незважаючи на розставання, зуміла зберегти з ним добрі стосунки. Настільки хороші, що він зробив її обличчям рекламної кампанії свого бренду одягу. Відеороликом і фотографіями кампейну дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На записі дівчина в білій майці з написом WET, без бюстгальтера, чорних трусах і шкарпетках-кросівках тренується на біговій доріжці, демонструючи свою точену фігуру.

Вінетрія Фото: vinetrria/instagram

Раніше в такій самій майці вулицями ходила Бьянка Цензорі, дружина скандального виконавця.

Бьянка Цензорі в "мокрій" майці Фото: kanyewest/instagram

З Вінетрією Каньє Вест був помічений у листопаді 2021 року на баскетбольному матчі на тлі чуток про його прийдешнє розлучення з Кім Кардаш'ян. Про дівчину відомо не дуже багато. Вона народилася 26 жовтня 1999 року в США, у неї є брат і сестра.

Її зріст 180 см, у дівчини зелені очі. Вона підписала контракт з агентством Public Image Management і брала участь в одному з показів колекції одягу Каньє Веста.

Про неї заговорили після ймовірного роману з Вестом, і на її сторінку підписалися 423 тисячі підписників.

Деталей особистого життя Вінетрія на публіку не виставляє і, на відміну від Джулії Фокс, не стала намагатися монетизувати свій короткий роман з репером.

Раніше Фокус писав, що новий альбом Каньє Веста "Vultures" видалено з Apple Music.