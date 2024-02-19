Олена Мозгова похизувалася нагрудним знаком від командування ЗСУ

Олена Мозгова не лише показала свою винагороду від колишнього очільника ЗСУ, а й висловила свою прихильність до його персони. Продюсерка навіть припустила, що саме Валерій Залужний може стати потенційним президетом країни у майбутньому.

50-річна українка продюсерка Олена Мозгова похизувалася нагрудним знаком, який отримала від колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Радісною звісткою про нагороду та подякою екскерівнику продюсерка поділилася на своїй сторінці в Фейсбук.

Мозгова відзначила, що насправді має безліч винагород, однак ця, від Валерія Залужного, одна із найцінніших, саме тому вона готова показувати її всім.

Продюсерка наголосила, що дуже поважає Валерія Залужного, тому відзнака з його рук та з його підписом дуже цінна для неї. У дописі Олена Мозгова також написала кілька філософських роздумів щодо людей, які при владі.

"Колись мала розмову зі однією мудрою Людиною і ми обговорювали принципи обрання керманичів держави.. не тільки нашої, але навіть загальні .. і після розмірковувань на цю тему ми дійшли висновку, що єдина правильна модель це коли люди, спільнота приходять до авторитетної Людини і просять! її очолити громаду, спільноту і навіть країну.. це, так би мовити, показник рівня довіри до Людини, її чеснот, її морального авторитету.. .. не так як ми зараз маємо.. коли, як на базарі кожен вихваляється як може , включаючи маніпуляції і підкупи.. Вочевидь така Людина зʼявилась у нашому суспільстві..",- написала Мозгова.

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За її словами, нині, за даними статистики, Валерію Залужному довіряють 94% населення України. Вона також натякнула, що ці люди були б раді бачити його в ролі президента України, однак він сам поки цього не бачить. Також Мозгова відзначила, що за її відчуттями, українці ще будуть просити його, щоб він очолив державу. Крім цього, вона подякувала Залужному та відзначила, що його завжди підтримає український народ.

Варто відзначити, що на фото видно, що Олена Мозгова отримала відзнаку "За сприяння війську" у вигляді нагрудного знаку Головнокомандувача ЗСУ. Датована вона 29 січня 2024 року, напередодні відставки Валерія Залужного.

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