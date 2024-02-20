"Місячну ніч" Айвазовського, викрадену з України, продали майже за мільйон доларів

Понад 50 картин художника, що належать Музейному фонду України, серед яких була і "Місячна ніч", незаконно передали до Сімферопольського художнього музею 2014 року.

У Московському аукціонному домі було продано картину Івана Айвазовського "Місячна ніч", написану 1878 року. Вона пішла з молотка за 92 мільйони рублів (995440 доларів). У 2017 році Інтерпол оголосив вивезені картини в міжнародний розшук. Про це пише "РИА новости".

Понад 50 картин Айвазовського, що належать Музейному фонду України, серед яких і "Місячна ніч", незаконно передали до Сімферопольського художнього музею на початку російської окупації Криму 2014 року.

У 2017 році Інтерпол оголосив вивезені картини в міжнародний розшук. Росія порушує міжнародне право, зокрема, конвенцію ЮНЕСКО 1970 року, згідно з якою заборонено вивозити і передавати право власності на культурні цінності.

Картина "Місячна ніч" стала основним лотом аукціону в Московському аукціонному домі 18 лютого.

"Найбільший ажіотаж поціновувачів мистецтва очікувано викликала перлина зібрання і головний топ-лот аукціону — морський пейзаж Константинополя з вежами "Місячна ніч" пензля Івана Айвазовського. Мальовниче полотно 1878 року було придбано на торгах за 92 мільйони рублів", — йдеться в повідомленні "Аукціонного холдингу".

Раніше колишній прокурор України Гюндуз Мамедов повідомляв про незаконний продаж полотна Айвазовського.

Повідомлення Гюндуза Мамедова Фото: Twitter

На це в російському "Аукціонному холдингу" заявили, що аукціон не виставляв на торги картину Айвазовського "Місячна ніч", оголошену Україною в міжнародний розшук, зазначивши, що йдеться про іншу картину художника з ідентичною назвою.

Нібито на торгах у Москві було представлено картину, куплену на аукціоні Stockholms Auktionsverk у Швеції 2008 року. У розшуку ж перебуває інша картина Айвазовського, яка датується 1882 роком і числиться у фонді Сімферопольського державного музею. Утім, фото або відео з аукціону в Мережі немає, тож незрозуміло, яке саме полотно було продано.

Також на торгах у Московському аукціонному домі було продано картини:

"Патріарх Філарет" Іллі Рєпіна за 29,5 млн рублів, "Гімалаї" Миколи Реріха за 12 млн рублів, "Церква Афанасія Олександрійського в Білій Слуді" Василя Верещагіна за 9,5 млн рублів і авторська копія статуї "Кентавр, що вказує" Ернста Невідомого за 6,5 млн рублів.

Нагадаємо, що Іван Костянтинович Айвазовський народився у вірменській родині в Криму. Його батьки до цього жили в Галичині, куди переїхали з Вірменії. Айвазовський знав українську мову, а крім моря у своїй творчості часто звертався до української культури. У нього є роботи: "Весілля в Україні", "Український пейзаж із чумаками при місяці", "Млин на березі річки. Україна" та інші.

Нагадаємо, незабаром після вторгнення ЗС РФ в Україну, в Маріуполі було знищено Художній музей імені Архипа Куїнджі. Оригіналів робіт Архипа Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було — там залишалися тільки копії авторства Андрія Яланського та Олександра Ольхова. Водночас у музеї зберігалися оригінали робіт інших українських художників — Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса та інших.