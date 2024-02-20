Гламурні племінниці-близнючки принцеси Діани затьмарили всіх на тижні моди в Мадриді (фото)

Сестри були присутні на модному заході в гармонійному твідовому вбранні. Дівчата не новачки у світі моди. Минулого року вони виходили на подіум, демонструючи одяг британського модельєра.

Приїхавши на тиждень моди в столицю Іспанії Мадрид, племінниці-близнючки принцеси Діани потішили присутніх своїм прибуттям: вони були вбрані в однакове твідове вбрання та зайняли місця в першому ряду на престижному заході, повідомляє Еxpress.

31-річні Еліза та Амелія Спенсер були в центрі уваги на "Mercedes-Benz Fashion Week Madrid". Дівчата відвідали показ мод "Lola Casademunt by Maite". Леді Амелія одягла бронзову сорочку і відповідну металеву краватку, широкі картаті штани і туфлі на підборах. До свого образу вона також додала блискучі смарагдово-зелені сережки-люстри і твідову сумочку в тон.

Фото: Getty Images

Тим часом леді Еліза до пари своїй сестрі одягла твідовий костюм з шортами, бежеву водолазку, фактурний піджак і відповідну сумочку.

Своє світле волосся Еліза й Амелія розпустили і зробили прямий проділ.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Вони зупинилися в готелі "Madrid Edition", розташованому на Пласа-де-Селенке, тихому куточку центру міста, оточеному історичними будівлями.

Близнюки не новачки у світі моди: раніше вони вже виходили на подіум на тижні моди в Лондоні 2023 року, демонструючи одяг британського модельєра Джоша Берча Джонса.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що принц Вільям відвідає церемонію BAFTA без принцеси Кейт Міддлтон. Принц Вільям підтримує свою дружину принцесу Уельську, яка відновлюється після операції. Як турботливий батько, він доглядає за дітьми.