Флоренс П'ю запідозрили в романі з Полом Мескалем

Раніше фанати вирішили, що молодий актор зустрічається з Анджеліною Джолі. Але це виявилися тільки чутки.

Флоренс П'ю і Пол Мескаль викликають чутки про роман. Акторів бачили на вечірці разом після блискучої церемонії вручення премії BAFTA. Раніше Мескаль проводив час з Анджеліною Джолі, але як фанатам не хотілося, щоб між ними щось було, схоже, їх пов'язували лише професійні стосунки. Про це пише

Таблоїди пишуть, що Флоренс П'ю привернула увагу зірки серіалу "Нормальні люди" Пола Мескаля.

Флоренс П'ю прямує на вечірку Netflix Фото: Getty Images

Повідомляється, що пара насолоджувалася товариством одне одного після вручення кінопремії BAFTA в Королівському фестивальному залі в Лондоні в неділю в неділю.

Зірка "Не хвилюйся, сонечко" втекла з вечірки Universal, що проходила в готелі Nomad у Ковент-Гарден, і поїхала о першій годині ночі, а о 1:30 вирушила на вечірку Netflix у модному клубі "Пожежна частина Чілтерна", де вона залишилася на ніч.

Вона чудово провела там час, спілкуючись з Полом та іншими зірками, включно з Розамунд Пайк, Лілі Джеймс і Сашею Бароном Коеном.

Пол Мескаль на вечірці Netflix Фото: Getty Images

Це сталося після того, як минулого тижня Флоренс і Пола бачили разом за вечерею в Нью-Йорку.

Джерело повідомило: "Флоренс і Пол обертаються в одних і тих самих колах і вже деякий час є друзями. Якби їхня дружба переросла в щось більш романтичне, ніхто б не здивувався".

Нещодавно Флоренс П'ю розлучилася зі своїм бойфрендом, фотографом Чарлі Гучем. Це сталося в жовтні минулого року.

А Пол Мескаль розійшовся зі своєю дівчиною, співачкою Фібі Бріджерс і навіть встиг зареєструватися в застосунку для знайомств.

Нагадаємо, раніше Наталі Портман і Пол Мескаль з'явилися разом на обкладинці журналу Variety. Мескаль знявся в драмі "Незнайомці", а Портман — у картині "Травень, грудень". Актори активно просували свої роботи перед їхніми прем'єрами.