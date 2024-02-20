"Ми українська сім'я": Юрій Горбунов розповів про кризи у шлюбі з Катею Осадчою

Наразі зіркове подружжя виховує двох спільних синів. Вони одружилися у 2017 році.

Український телеведучий Юрій Горбунов розповів про кризи у шлюбі з Катериною Осадчою. Подробицями сімейного життя шоумен поділився в програмі "Ранок у великому місті".

Зіркова пара зіткнулася з кризами трьох та чотирьох років шлюбу. Втім, усі непорозуміння Осадча та Горбунов подолали разом. За словами шоумена, стосунки в сімʼї потребують праці.

"Ми українська сім'я, яка проходить через все, як і всі інші. Сім'я і стосунки в сім'ї – це праця", — вважає батько двох дітей.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча

Окрім цього, актор розповів, як вони з дружиною відсвяткували сьому річницю одруження напередодні.

"Тихо, по-сімейному з дітьми. Вдома випили по келиху шампанського, повечеряли і лягли спати, бо всі вранці прокидаються", — пригадав Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча Фото: Katya Osadcha/Instagram

Зіркове подружжя стало батьками двох спільних спадкоємців — синів Івана та Данила. Первісток пари народився у 2017 році. А у 2021 на світ зʼявився другий син Осадчої та Горбунова.

У телеведучої також є син Ілля від першого шлюбу. Юнак наразі навчається у США.

Нагадаємо, Юрій Горбунов відвідав премʼєру комедії "Уроки толерантності".

Також Фокус писав про те, як Юрій Горбунов займався йогою із сином.