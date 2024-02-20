Фотографиня з України зняла зірку "Титаніка" для відомого глянцю

Юлія Горбаченко 17 років тому емігрувала в США, де почала займатися фотографією. Зараз же дівчина активно розвиває свою творчу кар'єру і все частіше в кадр її фотоапарату потрапляють відомі світові зірки.

Український фотограф Юлія Горбаченко, яка родом з міста Прилуки Чернігівської області, зняла 48-річну акторку Кейт Вінслет, яка відома роллю в фільмі "Титанік", для відомого глянцю PORTER. Фотографіями зі зйомок уродженка України, яка нині мешкає в Нью-Йорку, поділилася у себе в інстаграмі. Крім цього фото з’явилися і на онлайн сторінках глянцю PORTER.

На фотографіях, деякі з яких виконанні в чорно-білому кольорі, Кейт позує в декількох образах — сукні, костюмі, пальто.

Варто відзначити, що світлини українки стали ілюстраціями до інтерв’ю Кейт Вінслет, в якому вона розповіла про свій досвід в Голлівуді та чому вона навчилася за багато років, про свою акторську кар’єру та багато інших особистих подробиць.

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Кейт Вінслет Фото: https://www.instagram.com/yuliagorbachenko/?next=%2Fgufogs%2F&hl=ru

Кейт Вінслет почала свою акторську кар'єру в ранніх 90-х роках і швидко здобула визнання завдяки своїй ролі в фільмі "Ромео + Джульєтта" ще у 1996 році. Проте її найбільш відомою роллю стала головна героїня Роза Дьюїт в касовому фільмі "Титанік", який вийшов у світ у 1997, за яку вона отримала премію "Оскар" у номінації "Краща актриса". У кар'єрі Вінслет також багато разів була номінована на премії "Золотий глобус" та "Британська академія кіномистецтва і телебачення". Крім акторської діяльності, вона активно працює в благодійних організаціях і співпрацює з різними гуманітарними проєктами.

Кейт Вінслет Фото: https://www.instagram.com/yuliagorbachenko/?next=%2Fgufogs%2F&hl=ru

Довідка

Юлія Горбаченко народилася у місті Прилуки (Чернігівська область). У 2007 році емігрувала до США. Зараз вона живе у Нью-Йорку зі своєю родиною — чоловіком та сином.

Відомо, що фотографією Юлія почала займатися у 21 рік, уже після того, як переїхала в Америку. Зараз же вона активно знімає відомих акторів, зірок та співпрацює зі світовими глянцями.

Нагадаємо, у вересні минулого року Юлія Горбаченко знімала супермодель Джіджі Хадід для діджитал-версії журналу "Porter".