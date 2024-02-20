Том Круз познайомився з дітьми своєї нової коханої Ельсини Хайрової (фото)

Хайрова є колишньою дружиною російського алмазного магната. Пара виховує двох дітей.

Між Томом Крузом і російською світською левицею Ельсіною Хайровою стосунки стали настільки серйозними, що він зустрівся з її дітьми, повідомляє Page Six.

36-річна Хайрова, яка є донькою політика, має сина і доньку від попереднього шлюбу з російським олігархом і торговцем алмазами Дмитром Цвєтковим. Вони виховують двох дітей — сина та доньку.

Фото: instagram.com/elsina_k

Фото: instagram.com/elsina_k

Фото: instagram.com/elsina_k

Пара розлучилася 2021 року. Їхній розкол потрапив у заголовки міжнародних новин, оскільки виникла суперечка щодо розподілу багатомільйонного майна, включно з особняком у Сурреї, п'ятьма лондонськими квартирами, автомобілями Bentley і Ferrari, прикрасами Cartier і творами мистецтва П'єра-Огюста Ренуара і Марка Шагала.

Цвєткова розповів журналістам, що їхнє розлучення обійшлося йому в 150 мільйонів фунтів стерлінгів (188 мільйонів доларів США). За 11 років шлюбу колишній чоловік витратив 10 мільйонів фунтів стерлінгів (12 мільйонів доларів США) на її одяг і 2 мільйони фунтів стерлінгів (2,5 мільйона доларів США) на сумки.

Фото: instagram.com/elsina_k

Як саме голлівудський актор познайомився з дітьми Хайрової, не повідомляється.

Зазначимо, що у 61-річного Круза троє дітей. Він усиновив Ізабеллу і сина Коннора в 1992 і 1995 роках разом зі своєю колишньою Ніколь Кідман. У нього також є 17-річна дочка Сурі від колишньої дружини Кеті Холмс.

Том Круз із Ніколь Кідман і прийомними дітьми Фото: Getty Images

Зірка "Місія нездійсненна" познайомилася з розлученою мільйонеркою Хайровою, коли друг привів її на одне з його ексклюзивних недільних чаювань у його пентхаусі в Гайд-парку в Лондоні.

Як кажуть джерела видання, Круз почувається "комфортніше" в Лондоні, ніж у Лос-Анджелесі, і щотижня в другій половині дня влаштовував зустрічі для елітної публіки.

Фото: Getty Images

Уперше його помітили з Хайровою на вечірці на початку грудня на Гросвенор-сквер, де вони "провели більшу частину ночі, танцюючи" один з одним.

"Вони дуже зблизилися за останні кілька тижнів, але намагаються не фотографуватися разом, тому що хочуть зберегти конфіденційність", — повідомило журналістам їхнє джерело.

Нагадаємо, 13 лютого повідомлялося, що Том Круз офіційно зустрічається з Ельсіною Хайровою, колишньою дружиною російського олігарха.