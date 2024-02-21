Принц Філіп "перевернувся б у могилі" через рішення принца Гаррі, — експертка

Герцоги Сассекські нещодавно змінили прізвища своїм дітям. Покійний дідусь принца Гаррі був би дуже розлючений через це.

Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили назвати своїх дітей, 4-річного принца Арчі та 2-річну принцесу Лілібет, прізвищем Сассекс, а не Маунтбеттен-Віндзор. За словами королівського експерта, це дуже розлютило б покійного принца Філіпа, якби він був ще живий. Про це пише Daily Mail.

Чоловік королеви Єлизавети ІІ помер у квітні 2021 року у віці 99 років, а з 1960 року його нащадки по чоловічій лінії носили прізвище Маунтбеттен-Віндзор.

Королівська експертка Інгрід Сьюард вважає, що герцог Единбурзький був би дуже розлючений — і "перевернувся б у могилі" — через вибір його онука змінити прізвища своїм дітям.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

На думку експерта, рішення герцога Сассекського "лише ще більше віддалить принца та його дітей" від королівської родини Великої Британії.

Будинок Віндзорів змінив свою назву в 1917 році із Саксен-Кобург і Гота. Династія змінила своє ім'я через антинімецькі настрої, які поширювалися під час Першої світової війни.

Коли покійна королева Єлизавета стала монархом у 1952 році, її чоловік був засмучений, що його діти будуть Віндзорами, а не Маунтбеттенами.

Принц Філіп Фото: Getty Images

Перш ніж одружитися з донькою короля в 1947 році, Філіп відмовився від претензій на грецький і датський престоли і взяв прізвище своєї матері Маунтбеттен.

"Тому, як сумно, що лише через три покоління Гаррі так відверто знехтував бажаннями свого дідуся та фактично відмовився від прізвища, за яке Філіп боровся", — зазначила Сьюард.

Нагадаємо, принц Гаррі вже не зможе повернутися до королівської родини.

Також Фокус писав про плани принца Гаррі отримати паспорт громадянина США.