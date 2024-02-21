Корисно для мозку: 5 спецій, які потрібно щодня додавати в каву
Щоб зберегти когнітивні функції та підтримувати здоров'я мозку, люди вдаються до різних способів — від інтелектуальних ігор до змін у харчуванні. Однак експерти радять не залишати поза увагою спеції, які поліпшать роботу мозку з самого ранку, якщо додати їх до кави.
Усім відомо, що спеції не просто надають нашим стравам певного смаку та аромату, вони мають ще й масу переваг для здоров'я. Доктор Брендон Кроуфорд, невролог, який спеціалізується на здоров'ї мозку і зціленні, розповів про те, що кориця, куркума, імбир, мускатний горіх і чорний перець — чудові варіанти для ранкової кави, які потурбуються про здоров'я вашого мозку і допоможуть зберегти пам'ять та ясний розум. Про це пише She Finds.
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Кориця
За словами доктора Кроуфорда, кориця — більше, ніж просто ароматна добавка до латте, це потужне джерело антиоксидантів, які відіграють важливу роль у захисті нервових структур від окисного стресу. "Кориця також може регулювати рівень цукру в крові, що має вирішальне значення для підтримання когнітивних функцій і запобігання нейродегенеративним захворюванням", — каже він. Ба більше, додавання кориці до кави не тільки поліпшить роботу мозку, а й прискорить втрату ваги.
Куркума
Експерт підкреслює силу куркуми, завдяки її активній сполуці куркуміну. Куркумін, відомий своїми протизапальними та антиоксидантними властивостями, допомагає зменшити запалення та окислювальне ушкодження головного мозку — фактори, часто пов'язані з такими станами, як хвороба Альцгеймера. "Куркумін також підвищує рівень мозкового гормону BDNF, що збільшує ріст нових нейронів і бореться з різними дегенеративними процесами в мозку", — пояснює Кроуфорд. Куркума додасть вашій каві особливого смаку, який безперечно варто спробувати.
Імбир
Коли справа доходить до протизапальних спецій, імбир чи не перше, що спадає на думку. "Відомий своїми потужними протизапальними властивостями, імбир може поліпшити когнітивні функції, зменшуючи запалення і окислювальний стрес", — говорить доктор Кроуфорд. "Це також допомагає підтримувати баланс нейромедіаторів, який необхідний для концентрації уваги та когнітивних здібностей". До речі, не обов'язково обмежуватися тільки однією спецією, наприклад, імбир і куркума чудово поєднуються.
Мускатний горіх
У холодні місяці немає нічого кращого за мускатний горіх — і, на щастя, ця спеція дуже корисна для здоров'я. Доктор Кроуфорд підкреслює нейропротекторні властивості мускатного горіха, які можуть поліпшити пам'ять і запобігти дегенерації нервових шляхів. "Мускатний горіх також підвищує настрій, що може сприяти більш зосередженому і позитивному психічному стану", — зазначає він.
Чорний перець
Не відмовляйтеся, не спробувавши! Чорний перець може не тільки надати унікального смаку ранковій чашці кави, а й принести істотну користь для здоров'я мозку, особливо в поєднанні з куркумою. "Піперин, активна сполука чорного перцю, може підвищити засвоєння куркуміну (з куркуми) до 2000%", — каже доктор Кроуфорд. "Ця синергія не тільки підсилює користь куркуміну для мозку, але також допомагає поліпшити травлення і засвоєння поживних речовин, побічно підтримуючи когнітивне здоров'я", — говорить він.
Додавання цих спецій до кави може дати більше, ніж просто посилення смаку, це може забезпечити значний когнітивний імпульс і сприяти довгостроковому здоров'ю мозку.
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