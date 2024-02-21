Корисно для мозку: 5 спецій, які потрібно щодня додавати в каву

Щоб зберегти когнітивні функції та підтримувати здоров'я мозку, люди вдаються до різних способів — від інтелектуальних ігор до змін у харчуванні. Однак експерти радять не залишати поза увагою спеції, які поліпшать роботу мозку з самого ранку, якщо додати їх до кави.

Усім відомо, що спеції не просто надають нашим стравам певного смаку та аромату, вони мають ще й масу переваг для здоров'я. Доктор Брендон Кроуфорд, невролог, який спеціалізується на здоров'ї мозку і зціленні, розповів про те, що кориця, куркума, імбир, мускатний горіх і чорний перець — чудові варіанти для ранкової кави, які потурбуються про здоров'я вашого мозку і допоможуть зберегти пам'ять та ясний розум. Про це пише She Finds.

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Кориця

Фото: pixabay.com

За словами доктора Кроуфорда, кориця — більше, ніж просто ароматна добавка до латте, це потужне джерело антиоксидантів, які відіграють важливу роль у захисті нервових структур від окисного стресу. "Кориця також може регулювати рівень цукру в крові, що має вирішальне значення для підтримання когнітивних функцій і запобігання нейродегенеративним захворюванням", — каже він. Ба більше, додавання кориці до кави не тільки поліпшить роботу мозку, а й прискорить втрату ваги.

Куркума

Експерт підкреслює силу куркуми, завдяки її активній сполуці куркуміну. Куркумін, відомий своїми протизапальними та антиоксидантними властивостями, допомагає зменшити запалення та окислювальне ушкодження головного мозку — фактори, часто пов'язані з такими станами, як хвороба Альцгеймера. "Куркумін також підвищує рівень мозкового гормону BDNF, що збільшує ріст нових нейронів і бореться з різними дегенеративними процесами в мозку", — пояснює Кроуфорд. Куркума додасть вашій каві особливого смаку, який безперечно варто спробувати.

Імбир

Фото: Pixabay

Коли справа доходить до протизапальних спецій, імбир чи не перше, що спадає на думку. "Відомий своїми потужними протизапальними властивостями, імбир може поліпшити когнітивні функції, зменшуючи запалення і окислювальний стрес", — говорить доктор Кроуфорд. "Це також допомагає підтримувати баланс нейромедіаторів, який необхідний для концентрації уваги та когнітивних здібностей". До речі, не обов'язково обмежуватися тільки однією спецією, наприклад, імбир і куркума чудово поєднуються.

Мускатний горіх

У холодні місяці немає нічого кращого за мускатний горіх — і, на щастя, ця спеція дуже корисна для здоров'я. Доктор Кроуфорд підкреслює нейропротекторні властивості мускатного горіха, які можуть поліпшити пам'ять і запобігти дегенерації нервових шляхів. "Мускатний горіх також підвищує настрій, що може сприяти більш зосередженому і позитивному психічному стану", — зазначає він.

Чорний перець

Фото: Pixabay

Не відмовляйтеся, не спробувавши! Чорний перець може не тільки надати унікального смаку ранковій чашці кави, а й принести істотну користь для здоров'я мозку, особливо в поєднанні з куркумою. "Піперин, активна сполука чорного перцю, може підвищити засвоєння куркуміну (з куркуми) до 2000%", — каже доктор Кроуфорд. "Ця синергія не тільки підсилює користь куркуміну для мозку, але також допомагає поліпшити травлення і засвоєння поживних речовин, побічно підтримуючи когнітивне здоров'я", — говорить він.

Додавання цих спецій до кави може дати більше, ніж просто посилення смаку, це може забезпечити значний когнітивний імпульс і сприяти довгостроковому здоров'ю мозку.

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Раніше Фокус писав про те, що спеції і трави використовуються людьми в усьому світі з давніх часів, причому не тільки в кулінарії, а й у лікувальних цілях.

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