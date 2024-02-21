Телеведуча Марина Арістова після 13 років шлюбу розлучилася з ексдепутатом Юрієм Арістовим

Юрій та Марина пробули у шлюбі 13 років. У них народилося двоє спільних дітей. Крім того, обоє мають дітей від попередніх шлюбів. Ще пів року тому пара разом відпочивала на Мальдівах, через що згодом Юрій втратив мандат депутата. Зараз же проти нього порушено кримінальну справу і триває слідство.

Телеведуча, блогерка та ексучасниця шоу "Холостяк" Марина Арістова зізналася, що вже тиждень як розлучена зі своїм 48-річним чоловіком, ексдепутатом від "Слуги народу" Юрієм Арістовим. Подробицями зміни статусу з одруженої жінки в розлучену Марина поділилася на своїй сторінці в інстаграм.

Зокрема, телеведуча опублікувала чорно-білі фото, на яких вона усміхнена та одягнена в джинси і білу футболку з написом "Вільна". Під фотографіями Марина зізналася, що вже офіційно розлучена зі своїм, тепер колишнім, чоловіком Юрієм. Як з’ясувалося, пара офіційно розірвала шлюб ще в середині січня 2024 року, однак публічно про це не говорила.

Марина вирішила не тримати в таємниці зміну статусу і повідомила публічно про те, що знову вільна.

Відомо, що стосунки Марини і Юрія тривали 13 років. За цей час у шлюбі народилося двоє дітей — Маша та Роберт. Однак Юлія також має і старшу доньку від попередніх стосунків. У Юрія також є дитина від попереднього шлюбу.

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У дописі телеведуча подякувала колишньому чоловіку за досвід і найкращих дітей, однак в подробиці вдаватися не захотіла. Марина Арістова не озвучила причини розриву з чоловіком, але судячи з підпису під фото, пара все ж розійшлася мирно.

Варто відзначити, що ще влітку 2023 року пара засвітилася на відпочинку на Мальдівах. Через це Юрій змушений був скласти депутатський мандат, оскільки ситуація набула неабиякого розголосу, через незаконний виїзд за межі України в умовах війни. Вже в червні проти депутата завели кримінальну справу щодо внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Анна Трінчер розлучилася з Олександром Волошиним через рік після весілля. Крім цього, 62-річний ресторатор Савелій Лібкін розлучився зі своєю 30-річною дружиною.