"Люблю тебе і маму нескінченно": Павло Зібров привітав доньку з 27-річчям (фото)

Артист зазначив, що дуже пишається Діаною. Він побажав їй "радісних днів у мирній Україні".

Народний артист України Павло Зібров опублікував зворушливі кадри з дочкою в її день народження, 21 лютого. Співак привітав Діану з 27-річчям і поділився сімейними фотографіями в Instagram.

"Моя мила Діаночка я вітаю тебе з Днем народження! Це найщасливіший день у моєму житті! Як швидко пролетіли роки. Сьогодні тобі 27. Ти стала моїм найкращим помічником у творчості, справжнім професіоналом своєї справи! Я пишаюся тобою і радію твоїм успіхам. Хочу побажати тобі міцного здоров'я, впевненості у своїх силах, взаємного кохання і світлих радісних днів у мирній Україні! Люблю тебе і маму безмежно!", — написав Зібров.

Що відомо про особисте життя Павла Зіброва

Павло Зібров народився 21 червня 1957 року в селі Красне, Вінницької області, в сім'ї болгарина Миколи Івановича Зіброва та українки Ганни Кирилівни Зібрової. Мати працювала вчителькою, батько володів 40 спеціальностями, був майстром на всі руки.

У 1982 році йому довелося побувати в гарячих точках, зокрема в Афганістані. У 27 років вступив до консерваторії на вокальний факультет. У 1996 році отримав звання Народний артист України.

Перша дружина — Тетяна Самофалова, вони розлучилися, коли Павлу було 27 років. Друга дружина — Марина Володимирівна Зіброва, народилася 25 серпня 1959 року. Пара одружилася 25 серпня 1994 року. Марина працює директором, режисером і художником костюмів у театрі Павла Зіброва.

Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

У артиста є син від першого шлюбу — Сергій Зібров, 1983 року народження. Дочка Діана народилася 21 лютого 1997 року в шлюбі з Мариною Зібровою, працює SMM і PR менеджером співака. У Марини від першого шлюбу є син Олександр, 1982 року народження. Він теж носить прізвище Зібров.

Також у артиста є старший брат — Володимир Миколайович Зібров. Він — заслужений діяч мистецтв України, полковник у відставці, служив в ансамблі пісні і танцю, працює в театрі Павла Зіброва.

Нагадаємо, 5 лютого 66-річний Павло Зібров зізнався, що має статус учасника бойових дій. У молодості він був учасником бойових дій на території Афганістану.