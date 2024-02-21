Які фасони джинсів будуть в тренді весною 2024

Мода змінюється, а джинси завжди залишаються в популярності. Цей варіант штанів - вічний тренд, який обов’язково знаєдеться у гардеробі кожної людини. Звісно тренди у світі джинсів мають різні фасони, напилення, відтінки, матеріали і так далі.

З року в рік модні варіанти джинсів стають більш широкими. Саме тому, Фокус вирішив зробити підбірку актуальних фасонів джинс, які будуть в тренді у 2024 році.

Широкі та довгі джинси

Довгі та широкі джинси останнім часом стали дуже популярним трендом у моді. Цей стиль був популярним у 90-х роках і ось він знову повернувся. Такий стиль джинсів додає до гардероба елементів. Ця модель джинсів з високою талією має найстильніший вигляд.

Широкі та довгі джинси спокійно можна поєднувати з кросівками або навіть каблуками, а також з простою футболкою чи блузкою. Такий образ буде не лише комфортним, а й стильним одночасно.

З широкими підворотами

У останні роки джинси з широкими підворотами стали одним із популярних трендів у світі джинсу. Ця модель стала вкрай популярною серед модниць та модників, оскільки вона додає образу шарму та неповторності. Такі джинси чудово поєднуються як з взуттям на підборах, так і зі спортивними кросівками. Також вони гарно виглядатимуть з кедами, або ботфортами.

Вибираючи такий варіант джинсів, варто знати, що вони дуже вдало поєднуються з не надто вузькими топами або футболками. Також широкі джинси з підворотами можна спокійно поєднувати з блузками або светрами. Не забувайте і про аксесуари, наприклад, головні убори, сумки або браслети, які можуть доповнити ваш образ.

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Кльош

Джинси кльош — це модель джинсів, які мають вільний крій та розширення донизу, що створює об'ємний ефект. Цей стиль джинсів був особливо популярним у 70-х роках і знову став трендом в 2024 році.

Вони чудово поєднуються з кросівками, босоніжками або чоботами, що робить цю модель універсальною та стильною. Деякі можливі варіанти: джинси-кльош + кросівки або балетки, джинси-кльош + туфлі на платформі або кеди. Джинси-кльош можна також поєднати з простою білою футболкою або блузою. Крім цього, вони виглядатимуть стильно з кардиганом або джемпером.

Рвані

Рвані джинси є вічним трендом моди. Вони завжди виглядають стильно та модно, додаючи образу легкості і неповторного шарму. Носіть їх зі стильними кросівками та футболкою для легкого та модного образу, або з піджаком та чоботами для більш елегантного вигляду. Також їх можна поєднувати зі стильними сорочками або в'язаними светрами.

Нагадаємо, раніше ми писали, які моделі штанів будуть у моді у 2024 році. Крім цього, Фокус писав, які спідниці будуть в моді весною 2024.