Хворий на рак король Чарльз провів першу зустріч після постановки діагнозу

До хвороби король проводив щотижневі зустрічі з Ріші Сунаком. Зараз рак вніс свої корективи в графік Його Величності.

75-річний король Великої Британії Чарльз III, який 5 лютого повідомив про те, що в нього діагностували рак, повернувся до Лондона, щоб особисто провести Таємну раду перед своєю традиційною аудієнцією у прем'єр-міністра Ріші Сунака, пише Hello.

Протягом останніх двох тижнів монарх і глава уряду проводили свої щотижневі бесіди телефоном, поки Чарльз проживав у Сандрінгемі в Норфолку.

21 лютого Чарльз прийняв Сунака в Букінгемському палаці, а фото аудієнції опублікували на офіційній сторінці палацу.

Під час бесіди політик зазначив, що король має чудовий вигляд, а також наголосив, що вся країна переживає за нього і підтримує його в боротьбі з хворобою.

За словами монарха, він отримав безліч "чудових послань і листівок".

"Більшу частину часу це доводило мене до сліз", — зізнався він.

До хвороби Чарльз щотижня проводив приватну аудієнцію з прем'єр-міністром для обговорення питань уряду. Хоча король має залишатися політично нейтральним з усіх питань, він може "радити і попереджати" своїх міністрів, включно із Сунаком, коли це необхідно.

На час лікування Його Величність відклав усі публічні обов'язки, але продовжує працювати з державними документами. Його не буде на службі на честь Дня пам'яті його близького друга і троюрідного брата короля Греції Костянтина II. Королева Камілла очолить королівську сім'ю на меморіалі в каплиці Святого Георгія у Віндзорі 27 лютого.

Костянтин, останній король Греції, помер у віці 82 років у січні минулого року.

Чарльз не зміг бути присутнім на похороні Костянтина в Афінах через зобов'язання, включно із зустріччю з президентом Кіпру. На церемонії прощання його представляла сестра Анна, королівська принцеса.

Раніше Фокус писав, на яку поступку принцу Вільяму пішов король Чарльз.