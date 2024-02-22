Наталі Портман різко відреагувала на чутки про розставання з Бенджаміном Мільп'є (фото)

Знаменитості офіційно не коментували домисли в мережі, проте стали виходити на публіку без обручок. Зірка екрану деякий час проживала з дітьми в Європі.

Американська актриса, зірка фільму "Леон" і "Чорний лебідь" Наталі Портман терпіти не може пліток про своє заміжжя. Про це актриса сказала в новому інтерв'ю Vanity Fair.

З літа 2023 року з'явилися повідомлення про те, що 42-річна Портман і 46-річний французький хореограф, від якого у неї двоє дітей, розлучилися. Пара не підтвердила і не спростувала це.

Наталі Портман із чоловіком Бенджаміном Мільп'є Фото: Getty Images

Відповідаючи на запитання про постійні чутки про те, що вона розлучилася з чоловіком Бенджаміном Мільп'є, з яким прожила 11 років, акторка "Травень-грудень" відповіла журналістам: "Це жахливо, і в мене немає бажання цьому сприяти".

Що відомо про Наталі Портман

Наталі Портман (уроджена Наталі Хершлаг, за деякими джерелами — Нета-Лі Хершлаг) — американська акторка театру і кіно ізраїльського походження, кінорежисерка, сценаристка і продюсерка. Народилася 9 червня 1981 року в Єрусалимі, Ізраїль. Портман у 8 років стала вегетаріанкою. Вона закінчила психологічний факультет Гарвардського університету. Читала лекції в Колумбійському університеті на тему протидії тероризму. Під час навчання не припиняла акторську діяльність.

У неї дуже цікава сім'я. Батько акторки — фахівець із лікування безпліддя та репродуктивної ендокринології, професор. Мати — колишня домогосподарка, а зараз — агент Наталі. Предки акторки за материнською лінією — євреї з Російської імперії та Австро-Угорщини (вони іммігрували до США із села Кавське (нині Стрийський район Львівської області) та змінили прізвище з Едельштейн на Стівенс), а за батьківською лінією — з Румунії та Польщі. Дід Наталі по батьківській лінії, батьки якого загинули в Освенцимі, був професором економіки в Ізраїлі, а її прабабуся румунського походження була оперативником британської розвідки під час Другої світової війни. Сценічний псевдонім "Портман" — прізвище предків акторки з боку бабусі по материнській лінії, Берніс Стівенс (у дівоцтві Гурвич).

Під час зйомок фільму "Чорний лебідь" Наталі почала зустрічатися з танцюристом Нью-Йоркського театру балету Бенжаменом Мільп'є, французьким євреєм за походженням. 27 грудня 2010 року представники акторки повідомили пресі, що Наталі та Бенжамен побралися і чекають на дитину. 14 червня 2011 року Наталі народила сина, Алефа Мільп'є-Портмана[. 4 серпня 2012 року Портман і Мільп'є одружилися. 22 лютого 2017 року народилася дочка Амалія Мільп'є-Портман.

Наталі Портман із чоловіком Бенджаміном Мільп'є Фото: Getty Images

Раніше, 11 грудня, повідомлялося, що Наталі Портман з'явилася на публіці без обручки. Після місяців чуток про розлучення зірки з чоловіком через його зраду актриса вийшла на публіку без обручки.