Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк та її мати отримали нагороди від принца Вільяма (відео)

Британська корона відзначила Емілію Кларк та її маму Дженніфер за те, що вони заснували SameYou, щоб зібрати гроші та підвищити обізнаність людей, які одужують від черепно-мозкових травм та інсультів, після того, як загроза здоров'ю безпосередньо зачепила їхню сім'ю

37-річна британська акторка Емілія Кларк, яка найбільше прославилася роллю Дейенеріс Таргарієн у "Грі престолів", отримала медаль "Вищий орден Британської імперії" з рук принца Вільяма у Віндзорському замку. Аналогічної нагороди удостоєна і мати знаменитості Дженніфер Кларк. Таким чином корона відзначила їхні заслуги перед людьми з черепно-мозковими травмами як засновників благодійної організації SameYou, повідомляють на сторінці принца і принцеси Вельських у соцмережі.

"Від Вестероса до Віндзора, мені дуже приємно вручати сьогодні @emilia_clarke та її мамі Дженніфер нагороди за їхню благодійну діяльність, а @sameyouorg підтримує лікування після черепно-мозкових травм. Вітаємо всіх сьогоднішніх одержувачів!" — йдеться у підписі до відео.

Мати і донька не приховували своєї радості та гордості з приводу отримання нагороди і визнання.

"Що ж, особисто для мене це була велика честь, але, що важливіше, ми почали благодійну діяльність, тому що наслідки черепно-мозкової травми абсолютно невідомі. Ми робимо це, щоб спробувати допомогти іншим людям, які займаються цим набагато довше, ніж ми, внести зміни, які так відчайдушно необхідні людям", — заявила Дженніфер.

"Отримати таку нагороду... вишенька на торті. Я збираюся сфотографуватися заради цієї нагороди. І люди скажуть: "Чому ця людина, яку ми впізнали, отримала цю нагороду?" І ми скажемо: "Це за відновлення після черепно-мозкової травми"", — додала Емілія.

Емілія і Дженніфер заснували SameYou, щоб зібрати гроші і підвищити обізнаність людей, які одужують від черепно-мозкових травм та інсультів, після того, як загроза здоров'ю безпосередньо торкнулася їхньої сім'ї. Акторка перенесла дві аневризми у 2011 і 2013 роках, вперше поділившись своєю історією в есе 2019 року для The New Yorker, опублікованому незадовго до прем'єри фінального сезону "Гри престолів".

"Весь цей досвід надихнув мене на створення благодійної організації SameYou. Життя людей повністю змінюється після черепно-мозкової травми, і суть нашої роботи — відновлення: допомога потрібна не тільки в перші тижні, допомога потрібна вам протягом багатьох років. Я хотіла знайти когось послідовну людину, здатну дати відповіді, яка може взяти її за руку і сказати, що вона не самотня. Бути поруч, коли хтось наляканий, розгублений або злий, — це один із найдобріших вчинків, які ви можете зробити", — розповідала Емілія.

На нагородженні Емілія була в елегантному білому костюмі з фактурної тканини, який складався з короткого жакета з великими сріблястими ґудзиками і спідниці міді. Образ вона доповнила чорними туфлями, сумочкою і чорною стрічкою у волоссі. Дженніфер одягла довге біле пальто, такого ж кольору штани і білі туфлі. У руках у неї була біла сумочка.

Емілія Кларк з мамою Дженніфер Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що Емілія Кларк прикрасила обкладинку Harper's Bazaar і дала ексклюзивне інтерв'ю.