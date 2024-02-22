Принц Джордж має особливий звʼязок з королем Чарльзом ІІІ, — експерт

Принц Джордж — другий у черзі на британський престол після батька Вільяма. Дідусь виконає в його житті особливу роль.

Принц Джордж відчуває особливий звʼязок зі своїм дідусем, королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. Про це пише Hello.

Як майбутньому британському монарху та другому в черзі на престол принцу Джорджу завжди судилося мати особливий зв’язок із Чарльзом ІІІ.

Первісток принца Вільяма та Кейт Міддлтон у майбутньому сподіватиметься на свого дідуся як на наставника, вважає Роберт Джобсон, автор книги "Наш король: Чарльз III: розкриття людини та монарха".

Принц Джордж Фото: Getty Images

"Наразі це дуже дідові стосунки з Джорджем, але коли він стане старшим, король візьме на себе роль наставника, подібно до того, як покійна королева робила з Вільямом", — розповідає експерт.

Як відомо, британський суверен підтримує тісні стосунки з трьома онуками від сина Вільяма — Джорджем, Шарлоттою та Луї. Вони живуть у Великій Британії на відміну від спадкоємців принца Гаррі, Арчі та Лілібет, які ростуть у США.

Король Чарльз ІІІ навіть почав садити дерева в Балморалі, Шотландія, від імені свого першого онука: ця територія тепер називається Гай принца Джорджа. Монарх також відремонтував будиночок на дереві, який він побудував для своїх синів у садах у Гайгроув, щоб Джордж міг там гратися.

Маленький принц Джордж Фото: Getty Images

А в травні 2023 року другому у черзі на британський престол доручили бути одним із почесних пажів свого дідуся на коронації у Вестмінстерському абатстві.

Втім, батько принца Вільяма має тісний звʼязок не лише зі старшим онуком.

"Очевидно, він дуже добре ладнає з Луї, як ми бачили. Він його обожнює", — вважає королівський автор.

Принц Джордж на коронації дідуся Фото: Getty Images

А народження принцеси Шарлотти, чиє ім’я є даниною йому, у 2015 році стало особливою подією для монарха.

"Я сподівався на онучку — когось, хто б піклувався про мене, коли я буду дуже старий", — розповідав Чарльз ІІІ.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї Фото: Getty

Нагадаємо, принцеса Шарлотта завжди контролює братів.

Також Фокус писав про школу в Оксфорді, де навчатиметься принц Джордж.