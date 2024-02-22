Ексохоронець Майкла Джексона назвав справжню причину першої пластичної операції співака

Метт Фіддес, який охороняв Джексона понад 10 років, каже, що над носом артиста насамперед насміхався його батько. Але не булінг змусив його лягти під ніж.

Колишній охоронець Майкла Джексона Метт Фіддес, який працював із зіркою понад 10 років, з'явився в нещодавньому випуску подкасту "Дослідження Стівена Саллі", щоб розкрити подробиці того, чому співак зробив першу пластичну операцію, поклавши початок багаторічній трансформації.

За словами Метта, Майкла завжди дражнили через розмір його носа, але він переніс свою першу процедуру ринопластики 1979 року.

Майкл Джексон до пластичних операцій Фото: Getty

"Раніше його сім'я часто дражнила його через розмір носа — його називали великим носом і таке інше. Він говорив, що його батько був головним: "Ти отримав це не від мене, ти отримав це від своєї мами, ти не отримав це від моєї сторони сім'ї" — це його дуже ранило", — каже Фіддес.

Однак не насмішки батька та інших людей штовхнули Майкла під ніж пластичного хірурга. Справжньою причиною ринопластики стала травма, яку Джексон отримав у віці 21 року внаслідок своїх "неймовірних" тренувань.

Майкл Джексон пластичними операціями посінив себе до невпізнання Фото: Getty

"Майкл танцював у середньому близько трьох годин на день. На одному з етапів він робив 50 обертань поспіль — це було неймовірно. Він упав і зламав ніс, і він побачив у цьому прекрасну можливість, поки він перебував під наркозом, просто зменшити ніс", — продовжив Метт.

Посилаючись на чутки про те, що Джексон за своє життя неодноразово піддавався пластичним операціям, Фіддес зазначив, що він ніколи не говорив про це з покійним співаком, але визнав: усі розуміли, що одним носом справа не закінчилася.

"Я не знаю, скільки операцій йому зробили. Я не обговорював із ним детально. Тоді про пластичну хірургію або ботокс ми не могли говорити. Це було неважливо, тому йому доводилося підтримувати цей імідж, тому що за ним стояли звукозаписні компанії, які платили йому мільярди", — зазначає Фідденс.

Колишній охоронець зірки припустив, що Джексон усвідомлював той факт, що його мінливе обличчя і публічні витівки привернуть до нього багато уваги.

"Але врешті-решт він на цьому і зіграв. Часто те, яким його бачили б ЗМІ, було не таким, яким я б його побачив. Він виставив би себе смішним, щоб налякати засоби масової інформації", — вважає Метт.

Джексон за життя став одним із найбільш сумнозвісних прикладів небезпеки косметичної хірургії, витративши 30 років на те, щоб досягти своєї ідеї досконалості. Деякі друзі раніше говорили, що він копіював себе з Даяни Росс, інші вважали, що він просто хотів стерти всю схожість зі своїм ненависним батьком.

Зрештою, після 100 процедур він відчайдушно намагався відновити шкоду, завдану нерозважливими і невдалими операціями та ін'єкціями, але всі зусилля були безуспішними.

Раніше Фокус писав, що дочка Джексона поділилася архівними фото поп-короля в річницю його смерті.