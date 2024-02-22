Меган Маркл іде на примирення з Кейт Міддлтон, — джерела

Після складання Гаррі та Меган королівських обовʼязків і переїзду в США у 2020 році між родичами було багато суперечок. Наразі британські рояли переживають не найкращі часи, тому, ймовірно, зможуть знайти спільну мову.

Меган Маркл робить кроки до примирення з Кейт Міддлтон. Про це пише Grazia.

Неназвані джерела повідомили, що герцогиня Сассекська намагається налагодити стосунки з принцесою Уельською. Інші інсайдери стверджують, що принц Гаррі готовий повернутися до роботи як герцог Сассекський. Усе, що потрібно зробити його батькові, королю Великої Британії Чарльзу III, це просто попросити. Втім, експерти вважають, що Гаррі має нуль шансів повернутися до монаршої родини.

Ця новина з’явилася після того, як Меган та Гаррі відвідали Канаду перед Invictus Games у 2025 році.

Кейт Міддлтон та Меган Маркл Фото: Колаж Focus.ua

У січні 2020 року подружжя Сассекських відійшло від циклу публічних появ і подій, оголосивши, що вони мають намір "відійти з посади "старших" членів королівської сім’ї та працювати над фінансовим зростанням".

Проте знадобилося більше року, щоб ця перерва стала офіційною для Букінгемського палацу: лише 19 лютого 2021 року було зроблено оголошення.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Скріншот

За ці роки між членами королівської родини було багато суперечок, оскільки Сассекські випускали книги та серіали, у яких детально розповідали про конфлікти з родичами, зокрема, Гаррі пригадав бійку з братом Вільямом через Меган.

Втім, наразі, ймовірно, родина зможе примиритися на фоні важкої хвороби короля Чарльза ІІІ. Монарху діагностували рак.

Повідомляється, що "Меган зв'язалася з Кейт і Чарльзом", і що "робляться кроки для примирення".

"Кейт відкрита до примирення, хоча з Гаррі більше, ніж з Меган", — розповідає інсайдер.

Нагадаємо, Меган Маркл заздрила Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про підтримку герцогів Сассекських Кейт Міддлтон та короля Чарльза ІІІ на фоні їхніх хвороб.