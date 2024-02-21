Меган Маркл залишила Кейт Міддлтон самотньою, — експерт

На початку знайомства Меган навіть зверталася до Кейт за порадами. З часом їхні стосунки погіршилися.

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За словами експерта, після того, як Меган Маркл залишила королівську родину у 2020 році, у Кейт Міддлтон залишилося "дуже мало людей, яким можна довіряти". Про це пише OK! Magazine.

Принцеса Уельська, як виявилося, утворила тісний зв’язок з американською акторкою ще тоді, коли в неї зав’язався роман з принцом Гаррі.

Меган навіть зверталася за порадою щодо королівського життя до дружини принца Вільяма в перші дні їхнього знайомства.

Принц Вільям та принц Гаррі з дружинами Фото: Getty Images

Втім, після того, як Сассекські раптово склали королівські обовʼязки та переїхали до США, їхні стосунки зі старшими членами Фірми незабаром припинилися.

"Бути в королівській сім’ї – це самотнє місце, і зараз у Кейт дуже мало людей, особливо після смерті королеви, до кого вона може піти й довіритися їм", – вважає королівський автор Дункан Ларкомб.

"Той факт, що з Меган не склалося, був справжнім ударом, тому що нареченою принца Гаррі була б інша людина, яка опинилася в тій же ситуації. Згадайте, як Діана та Фергі завжди хихікали й допомагали одна одній випустити пару… У Кейт цього немає", — додає експерт, маючи на увазі принцесу Діану (покійну колишню дружину короля Чарльза ІІІ) та Сару Фергюсон (ексдружину принца Ендрю).

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл одягла пальто з натяком.

Також Фокус писав про побачення принца Гаррі та Меган Маркл на День святого Валентина 2024.