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Стиль життя

Меган Маркл залишила Кейт Міддлтон самотньою, — експерт

Кейт Міддлтон та Меган Маркл, принцеса уельська, королівська сімʼя, принц гаррі дружина, принц вільям дружина
Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон та Меган Маркл

На початку знайомства Меган навіть зверталася до Кейт за порадами. З часом їхні стосунки погіршилися.

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За словами експерта, після того, як Меган Маркл залишила королівську родину у 2020 році, у Кейт Міддлтон залишилося "дуже мало людей, яким можна довіряти". Про це пише OK! Magazine.

Принцеса Уельська, як виявилося, утворила тісний зв’язок з американською акторкою ще тоді, коли в неї зав’язався роман з принцом Гаррі.

Меган навіть зверталася за порадою щодо королівського життя до дружини принца Вільяма в перші дні їхнього знайомства.

Принц Вільям та принц Гаррі з дружинами Fullscreen
Принц Вільям та принц Гаррі з дружинами
Фото: Getty Images

Втім, після того, як Сассекські раптово склали королівські обовʼязки та переїхали до США, їхні стосунки зі старшими членами Фірми незабаром припинилися.

"Бути в королівській сім’ї – це самотнє місце, і зараз у Кейт дуже мало людей, особливо після смерті королеви, до кого вона може піти й довіритися їм", – вважає королівський автор Дункан Ларкомб.

"Той факт, що з Меган не склалося, був справжнім ударом, тому що нареченою принца Гаррі була б інша людина, яка опинилася в тій же ситуації. Згадайте, як Діана та Фергі завжди хихікали й допомагали одна одній випустити пару… У Кейт цього немає", — додає експерт, маючи на увазі принцесу Діану (покійну колишню дружину короля Чарльза ІІІ) та Сару Фергюсон (ексдружину принца Ендрю).

Меган Маркл та принц Гаррі Fullscreen
Меган Маркл та принц Гаррі
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл одягла пальто з натяком.

Також Фокус писав про побачення принца Гаррі та Меган Маркл на День святого Валентина 2024.