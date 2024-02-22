Лев, бджоли та Самсон: найстаріший у світі незмінний бренд змінює логотип уперше за понад 140 років

На банці "Золотого сиропу Лайла" багато років красувався цікавий логотип з відсиланням до Біблії: туша лева в оточенні бджіл. Тепер його змінять.

Найстаріший у світі незмінний бренд змінює логотип вперше за понад 140 років. Компанія Tate & Lyle понад 140 років виробляла цукровий сироп і випускала його в банках, прикрашених цікавим логотипом з відсиланням до біблійного сюжету. Тепер Компанія змінює свій культовий логотип на менш похмурий. Про це пише CNN.

Уже понад 140 років на банці "Золотого сиропу Лайла" — основного продукту в коморі будь-якої британської пекарні — красується досить цікавий логотип: туша лева в оточенні бджіл. Але тепер, уперше з 1880-х років, продукт, визнаний Книгою рекордів Гіннеса як такий, що має найстаріший у світі бренд і упаковку, зазнає серйозної модернізації.

Старий і новий логотип Фото: Tate & Lyle

Старший віцепрезидент Tate & Lyle Джеральд Мейсон заявив, що новий візуальний стиль розробили, щоб "освіжити спадщину бренду і залучити аудиторію 21 століття".

Золотий сироп, також відомий як легка патока, є солодким сиропом бурштинового кольору, приготованим із рафінованого цукру, який уперше виготовила компанія Abram Lyle & Sons 1881 року. Засновник компанії, шотландський бізнесмен Абрам Лайл, вибрав логотип, натхненний історією про Самсона, який у Старому Завіті вбиває лева голими руками, але пізніше виявляє, що в туші тварини сховалися медоносні бджоли.

У біблійній притчі, що входить до Книги Суддів, Самсон їсть мед зсередини лева, дає трохи своїм батькам, а потім загадує 30 гостям на весіллі загадку, яка натякає на цю зустріч: "з того, хто в'їдає, вийшло отруйне, а із сильного — солодке".

Альтернативне формулювання загадки: "Із сильного виникла солодкість" присутнє на логотипі Lyle з моменту його створення.

Стара реклама сиропу Фото: Tate & Lyle

Тим часом новий логотип надає тварині більш абстрактного і дещо жвавішого вигляду. Залишилася лише одна бджола, розташована трохи вище голови лева.

Визнаючи незмінність торгової марки продукту 2006 року, Книга рекордів Гіннеса зазначила, що єдиними змінами, внесеними з 1885 року, були "невеликі технічні зміни під час війни через брак матеріалів". У 2008 році, щоб відзначити 125-річчя продукту, тодішній власник Tate & Lyle оголосив, що змінює колір банки на золотий, хоча логотип залишився незмінним.

Компанія Tate & Lyle була заснована в 1920-х роках, коли фірма Лайла об'єдналася з конкуруючим цукровим заводом Генрі Тейт і сини. Компанія, яка нині є великим світовим постачальником продуктів харчування і напоїв, 2010 року продала свій бізнес із переробки цукру (включно з Lyle's Golden Syrup) американській фірмі American Sugar Refining або ASR Group.

Старий логотип продукту, як і раніше, використовуватимуть на класичній золотій банці сиропу Lyle, хоча пляшки і десертні начинки тепер носитимуть новий бренд.

У своїй заяві бренд-директор Lyle's Golden Syrup Джеймс Вайтлі заявив, що "споживачі повинні бачити, що бренди йдуть у ногу з часом і задовольняють їхні поточні потреби".

Дизайнер Лаура Еванс описала новий логотип як "сучасний і розумний". Вона додала: "Це позбавляє від метушні й одразу переходить до справи, зберігаючи при цьому основну суть і магію. Це говорить більше про текстуру і відчуття продукту, ніж вигравіруваний лев в оточенні бджіл".

Однак інші, зокрема кілька християнських коментаторів, були менш втішні. "Ось що відбувається, коли у справу втручаються бренд-менеджери: візьміть історію, що пережила 2000 років, і "освіжіть" її (тобто відмовтеся від неї)", — написав автор Колін Фріман на X.

Нагадаємо, раніше вчені спробували з'ясувати, звідки в Палестині з'явилися загадкові філістимляни, ґрунтуючись на біблійних текстах.